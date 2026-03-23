Direktor podgoričkog gradskog preduzeća ”Putevi” Radoš Zečević najozbiljniji je kandidat za ministra saobraćaja.

Nova srpska demokratija će najvjerovatnije zvanično predložiti Vladi da njihov funkcioner Zečević preuzme fotelju u kojoj je donedavno sjedjela Maja Vukićević iz Demokratske narodne partije, koja je napustila vlast. To je Zečević potvrdio i portalu RTV Podgorica.

Radom resora saobraćaja od februara koordinira ministar pomorstva Filip Radulović.

Portal RTCG piše da će poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović takođe biti ministar. On će, kako navode, u Vladi biti zadužen za odnose sa Skupštinom Crne Gore.

Dosadašnji ministar zadužen za odnose sa parlamentom, Milutin Butorović (PES), kako se razmatra, trebalo bi da bude potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj.