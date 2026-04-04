Popović poručio da će značajan broj putnih pravaca biti saniran, uz ulaganja u rasvjetu i ruralni razvoj

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine opštine Žabljak, Ivan Popović, saopštio je da je država obezbijedila 1.200.000 eura za realizaciju projekata putne infrastrukture u toj opštini, prenosi CDM.

Kako je naveo, uz sredstva iz lokalnog budžeta, očekuje se da će tokom ove godine biti saniran značajan broj putnih pravaca.

“U fokusu je izgradnja nove ulične rasvjete, a poseban akcenat u ovom investicionom ciklusu stavljamo na revitalizaciju i razvoj naših sela. Svjesni smo da je snažno i povezano selo kičma razvoja Žabljaka”, kazao je Popović, prenosi CDM.

On je istakao da će značajan dio sredstava biti usmjeren na adaptaciju putne mreže u ruralnim područjima, kako bi se obezbijedili kvalitetniji uslovi za život i rad stanovništva.

Popović je zahvalio Klubu poslanika Nova srpska demokratija, čijim su amandmanima na državni budžet, kako tvrdi, obezbijeđena ova sredstva, prenosi CDM.

“Zahvaljujući političkoj principijelnosti i upornosti naših poslanika, projekti razvoja Žabljaka prepoznati su kao prioritetni”, rekao je on.

Naglasio je i značaj saradnje lokalne i državne vlasti, ocjenjujući da je takva sinergija ključna za dalji razvoj opštine.

“Naš cilj je da Žabljak učinimo modernijim, povezanijim i boljim mjestom za život svih građana”, poručio je Popović, prenosi CDM.