Žabljak je dobio još jedan važan stub razvoja sporta i mladih – Košarkaški klub „Durmitor“ zvanično je upisan u registar sportskih klubova Crne Gore, čime su stvoreni svi uslovi da kao punopravan član učestvuje u takmičenjima odgovarajućeg ranga.

Formiranje kluba inicirano je od strane predsjednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, a Skupština opštine je ovu inicijativu podržala, prepoznajući značaj ulaganja u sport i mlade kao temelja zdrave i perspektivne zajednice.

Posebnu vrijednost klubu daje činjenica da ga predvodi trener Bojan Nikolić, koji je ujedno i trener pionirske reprezentacije Crne Gore – što predstavlja snažan podsticaj za kvalitetan rad sa mladim igračima i dodatnu motivaciju za djecu koja tek ulaze u svijet košarke.

Klub nastupa u plavo-bijelim bojama, a već danas okuplja više od 50 mladih polaznika, što jasno pokazuje koliko je ova inicijativa bila potrebna i koliko postoji interesovanje za razvoj košarke u Žabljaku.

Jedna ideja, pokrenuta s vizijom i vjerom u mlade, već sada prerasta u konkretnu sportsku priču koja okuplja zajednicu, razvija talenat i stvara nove prilike.

Opština Žabljak nastaviće da podržava razvoj sporta i stvaranje uslova u kojima djeca i mladi mogu da rastu, napreduju i ostvaruju svoje potencijale – na terenu i van njega.