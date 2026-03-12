logo
Nova stranica kulture na Žabljaku: Premijera prve pozorišne predstave „Prva ljubav"

Autor Teodora Orlandić
0

Opština Žabljak dobija značajan kulturni sadržaj koji predstavlja krunu dugogodišnjih napora lokalne uprave u unapređenju kulturnog života grada – u produkciji Centra za kulturu i Opštine Žabljak nastaje prva pozorišna predstava u gradu, pod nazivom „Prva ljubav“.

Nova stranica kulture na Žabljaku: Premijera prve pozorišne predstave „Prva ljubav“ Izvor: Opština Žabljak

Režiju potpisuje Miloš Latinović, tekst je napisao Janko Jelić, dok je u glavnoj ulozi naš sugrađanin Velizar Vejo Kasalica.
Premijera predstave biće održana 3. aprila na Žabljaku, a već 4. aprila predstava gostuje u Zaječaru. U avgustu će „Prva ljubav“ biti izvedena i na festivalu Nušićijada u Ivanjici.

“Ponosni smo što naš Žabljak dobija još jedan važan kulturni sadržaj i što ideje, trud i posvećenost naših ljudi donose konkretne rezultate”, kazao je predsjednik opštine Radoš Žugić.

Izvor: Opština Žabljak


Ovaj projekat je rezultat zajedničkog rada Opštine Žabljak i Centra za kulturu Žabljak, ali i dokaz da Žabljak ima ljude, energiju i volju da stvara kulturne sadržaje koji će biti prepoznati i van naših granica.
Posebnu zahvalnost upućujemo svim učesnicima ovog projekta, a naročito direktorici Centra za kulturu i našim prijateljima iz nikšićkog pozorišta, koji su zajedno sa svojim timom dali veliki doprinos da ova ideja postane stvarnost.

Žabljak nastavlja da gradi svoju kulturnu scenu – strpljivo, posvećeno i sa velikim ponosom.

Žabljak pozorište predstava prva ljubav

