Ministarka javnih radova Majda Adžović rekla je da će cijena kvadrata stana u okviru projekta Velje brdo biti “najniža moguća”, ali da na tu cijenu utiče veliki broj faktora.

Cilj je da ta to bude 1.000 eura, rekla je ministarka u “Bojama jutra” na TV Vijesti, poručivši da će resor kojim rukovodi uložiti sve da to bude tako.

“Ne bih licitirala sa konačnom brojkom, iz prostor razloga koji se tiče geopolitičkih prilika u kojima živitmo, koje mogu da diktiraju tempo. Cijena od 1.000 eura je ambicija ovog projekta koju planiramo da sprovedemo u skladu sa ekonomskim uslovima koji nas okružuju danas i u budućnosti”, kazala je ona, pišu Vijesti.

Rekla je da je priprema terena i organizacija gradilišta bulevara završena i da “uveliko imamo izvođenje pripremnih radova”.

Rok za realizaciju pripremnih radova je 120 radnih dana od uvođenja izvođača u posao, a narednih dana se, kako je kazala, mogu očekivati intenzivnije aktivnosti.

Adžović je rekla da “nije tačno da nemamo projekat”.

“U toku je revizija glavnog projekta Bulevara Velje brdo, ali i izrada idejnog rješenja za hidrotehniku, odnosno vodosnabdijevanje naselja. Sprovode se i studije uticaja igradnje na izvorište Mareza, ali i potencijalnih novih izvorišta koja će služiti a napajanje vodom veljeg brda”, istakla je Adžović.

Pojasnila je da idejno rješenje za hidrotehniku tretira i odvođenje otpadnih voda.

Na pitanje šta ako analiza pokaže da projekat nije održiv i siguran, ministarka je rekla da se studije i analize sačinjavaju da bi bile osnov projektne dokumentacije.

“Ne postoji jedan elaborat zaštite životne sredine, već se radi u odnosu na svaki segment razvoja projekta”, istakla je Adžović.

Rekla je da su se obratili Agenciji za zaštitu životne sredine za saobraćajnicu u odnosu na koju se sprovode pripremni radovi sa zahtjevom da li je potrebno raditi procjenu uticaja na životnu sredinu, gdje im je odgovoreno da nije potrebna ta procjena.

“Nadalje ćemo se, u dijelu glavnog projekta i izvođenja radova na vodosnabdijevanju takođe obratiit Agenciji, gdje će biti potrebno sačiniti elaborat zaštite životne sredine”, dodala je.

Adžović je poručila da svi procesi koje sprovode i studije koje rade imaju za cilj da budu osnov za izradu projektne dokumentacije, kako bi imali realno, održivo i sistemsko rješenje – u odnosu na vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, ali i svaki segment projekta.

Istakla je da zaštita životne sredine i zaštita vodoizvorišta Mareza nisu opcija, već uslov daljeg razvoja projekta.

“Ali isto tako, sve studije koje radimo imaju za cilj da projektna rješenje korespondiraju s onim što je realno moguće na teretenu”, dodala je.

Adžović je rekla kako je bitno da se sve analize i studije urade do trenutka izbora projektanta za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja Veljeg brda.

Rekla je da neće licitirati rokovima, jer hidrogeološka istraživanja podrazumijevaju izvođenje radova na terenu i analizu postojećih bunarskih sistema, prenose Vijesti.

Najavila je da će se raditi i bušotine, kako bi se procijenilo da li postoje druga izvorišta sa kojih se može snabdijevati Velje brdo.

Adžović je rekla da su, u velikom broju aktivnosti koje su imali, prije svega sa strukom, zaključili da pažljivim planiranjem i sljedećim korakom koji će se preduzeti na osnovu studija i analiza koje rade, moguće omogućiti stabilno snabdijevanje Veljeg brda bez ugrožavanja ostatka Podgorice.

Očekuje da na jesen počne kopanje temeljne jame za prvu zgradu u okviru kompleksa i da zgrada bude završena naredne godine.

Ipak, rekla je da ne bi licitirala rokovima, jer “živimo u dinamičnom geopolitičkom okruženju”, gdje dešavanja daleko od Crne Gore utiču i na Crnu Goru, “konkretno pitanje goriva i svih ostalih stvari”.

Most na auto-putu preko bulevara

Na pitanje da li je na Veljem brdu urađena eksproprijacija, Adžović je ukazala da je više od 90 odsto parcela u svojini države, raspolaganje Glavnog grada.

Kazala je da će eksproprijacija za ostale parcele biti sprovedena kad one budu obuhvaćene realizacijom projekta, što trenutno nije slučaj.

Ministarka je rekla da je ukrštanje budućeg Bulevara Velje brdo i dionice auto-puta Smokovac – Tološi planirano na način da auto-put ide preko bulevara, mostovskim rješenjem, javljaju Vijesti.

Most dug 108 metara će se, kako je rekla, simbolično zvati “Velje brdo”.

Istakla je i da prvi stambeni blok koji je planiran za izgradnju nije u blizini ukrštanja te dvije saobraćajnice.

Adžović je rekla da je više od 15.000 osoba pokazalo interesovanje za stanove u okviru kompleksa Velje brdo.

Napomenula je da će, kako budu izvodili radove na prvoj zgradi, sprovoditi i sve procedure za ostale zgrade u okviru kompleksa.

Adžović je, na podsjećanje novinarke da je ministar urbanizma Slaven Radunović rekao da će projekat raditi sljedećih pet do deset vlada, i na pitanje znači li to da će se čekati na svih 20.000 stanova između 20 i 40 godina, rekla da “niko neće čekati”.

“Cilj je da maksimum omogućimo i da realizujemo što je veći broj objekata u narednom periodu”, kazala je Adžović.