Poručuju da blizina auto-puta predstavlja prednost, a ne problem za razvoj naselja

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Iz Ministarstva javnih radova saopšteno je da su planovi za dionicu auto-puta Smokovac – Tološi i novi bulevar na Veljem brdu u potpunosti usklađeni, te da neće biti preklapanja niti konflikta u prostoru, prenosi portal CDM.

Kako su naveli, razvoj naselja Velje Brdo rezultat je planskog pristupa i dosljedne implementacije prostorne dokumentacije, a ne slučajnih rješenja.

“Blizina auto-puta ne predstavlja problem, već plansku prednost. Savremeni koncepti urbanog razvoja podrazumijevaju razvoj naselja uz kvalitetnu saobraćajnu infrastrukturu, koja doprinosi integraciji prostora”, ističu iz Ministarstva, prenosi portal CDM.

Objašnjavaju da je odnos između auto-puta i planiranog bulevara riješen denivelisanim ukrštanjem, odnosno ukrštanjem van nivoa. Predviđeno je da trasa auto-puta prelazi preko bulevara mostom “Velje Brdo 1”, dužine 108 metara, čime će se obezbijediti bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na obje saobraćajnice.

Iz Ministarstva naglašavaju da je projektovanje usklađeno sa Prostornim planom Crne Gore i Prostorno-urbanističkim planom Podgorice, čime je osigurana kompatibilnost svih infrastrukturnih sistema.

Kada je riječ o elektroenergetskoj infrastrukturi, ističu da je prisustvo dalekovoda u prostoru uobičajeno u urbanističkom planiranju i da su kroz planska dokumenta predviđene mjere koje eliminišu potencijalne konflikte, uz saglasnost nadležnih institucija, prenosi portal CDM.

Takođe, iz Ministarstva navode da prema mišljenju Agencije za zaštitu životne sredine za ovaj projekat nije potrebno sprovođenje posebnog postupka procjene uticaja na životnu sredinu, ali da će tokom realizacije radova biti pribavljene sve potrebne dozvole i konsultacije.

Dodaju i da su prilikom izrade projekta posebni uslovi postavljeni kako bi se obezbijedilo bezbjedno uklapanje nove saobraćajnice u postojeću mrežu, uključujući regionalni pravac Podgorica–Spuž, uz poštovanje svih tehničkih standarda i važećih planova.