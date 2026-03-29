Izvor: Aerodromi Crne Gore

Otvaranje baze kompanije Wizz Air na Aerodromu Podgorica i uspostavljanje 17 novih linija predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u razvoju vazdušnog saobraćaja i turizma Crne Gore u posljednjim godinama, piše Dan.

To je u saopštenju za javnost poručio predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Stefan Madžgalj.

" Ovaj rezultat prije svega je posljedica jasne razvojne politike Vlade Crne Gore i premijera Milojka Spajića, čija je posvećenost unapređenju avio-povezanosti i turizma u državi stvorila uslove da jedna od najvećih evropskih niskotarifnih avio-kompanija svoju bazu otvori upravo u Podgorici " kaže Madžgalj.

Važnu ulogu u realizaciji ovog projekta, kako ističe, imao je i menadžment Aerodroma Crne Gore na čelu sa direktorom Rokom Tolićem, koji je kroz intenzivne pregovore i operativne pripreme doprinio da se ovaj projekat uspješno realizuje.

"Rezultati ovakve razvojne politike već su vidljivi kroz rast saobraćaja, broja putnika i finansijskih rezultata kompanije Aerodromi Crne Gore, što potvrđuje da snažnije povezivanje sa evropskim tržištem donosi konkretne ekonomske koristi za državu i kompaniju " zaključio je Madžgalj.