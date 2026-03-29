Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas je sa podgoričkog aerodroma poletio prvi bazirani avion kompanije Wizz Air, a sjutra se i zvanično otvara baza, na osnovu sporazuma koji sam imala čast da potpišem sa ovom kompanijom u oktobru prošle godine, saopštila je bivša ministarka saobraćaja Maja Vukićević, prenosi Dan.

Ona je kazala da kada je u julu 2024. godine preuzela resor saobraćaja, avio-dostupnost naše države bila je na nezadovoljavajućem nivou, a rješavanje tog problema bio je jedan od njenih primarnih ciljeva.



" Zahvaljujući izuzetnoj saradnji koju je Ministarstvo saobraćaja ostvarilo sa rukovodstvom Aerodroma Crne Gore, prvenstveno sa Odborom direktora na čelu sa Jelenom Maraš i izvršnim direktorom Rokom Tolićem, uspjeli smo da tokom 2025. godine potpišemo sporazum sa kompanijom Wizz Air i ugovorimo nove linije"navela je Vukićević.

Kako je istakla, rezultat dobre saradnje Ministarstva saobraćaja i Aerodroma Crne Gore dao je rezultate već tokom 2025. godine, ostvaren je rekordan promet od preko tri miliona putnika na crnogorskim aerodromima, prvi put u istoriji njihovog postojanja.



" Jasno je da će, zahvaljujući linijama koje smo ugovorili tokom 2025. i početkom 2026. godine, a koje su nedavno objavljene, ovogodišnji rezultati biti još impresivniji. Bolja avio-dostupnost od presudnog je značaja za naš turizam, ali i za građane Crne Gore kojima su sada otvorena vrata ka brojnim destinacijama direktno sa naših aerodroma" zaključila je Vukićević.