Otvaranjem baze Wizz Air će bazirati dva moderna aviona Airbus A321neo u Podgorici i pokrenuti 17 novih ruta koje povezuju glavni grad Crne Gore sa ključnim evropskim gradovima

Wizz Air, najveća avio-kompanija u Crnoj Gori, priprema se da 30. marta otvori svoju novu bazu na Aerodromu Podgorica, što predstavlja važan korak u daljem širenju kompanije u Crnoj Gori i donosi novi talas putničkih mogućnosti za putnike u zemlji, saopšteno je iz JP Aerodromi Crne Gore.

Otvaranjem baze, pojašnjavaju, Wizz Air će bazirati dva moderna aviona Airbus A321neo u Podgorici i pokrenuti 17 novih ruta koje povezuju glavni grad Crne Gore sa ključnim evropskim gradovima, a to su: Malme, Pariz, Hamburg, Mastriht, Katanija (Sicilija), Bratislava, Barselona, Bazel, Ržešov, Rim, Baden-Baden, Keln, Ljubljana, Poznanj, Viljnus, Gdanjsk i Vroclav.

Ovo proširenje donosi dodatnih milion sjedišta ove godine, značajno povećavajući povezanost Podgorice i olakšavajući putnicima istraživanje Evrope, dok istovremeno privlači veći broj međunarodnih posjetilaca u Crnu Goru, piše CdM.

„Ovaj mjesec predstavlja važnu prekretnicu ne samo za Wizz Air, već i za Crnu Goru. Ponosan sam što mogu da najavim da ćemo 30. marta zvanično otvoriti našu najnoviju bazu na Aerodromu Podgorica“, izjavio je izvršni direktor Wizz Air Hungary, Roland Tišner.

„Otvaranjem ove baze, Podgorica postaje 37. baza u rastućoj porodici Wizz Air-a, dodatno jačajući svoju poziciju ključne kapije između Crne Gore i ostatka kontinenta. U Wizz Air-u vjerujemo u povezivanje ljudi, stvaranje prilika i omogućavanje dostupnog putovanja svima. Crna Gora je zemlja sa velikim turističkim potencijalom i snažnom međunarodnom privlačnošću i ponosni smo što podržavamo njen dalji razvoj. Otvaranje ove baze nije samo širenje naše mreže, već dugoročna posvećenost Crnoj Gori, njenim građanima i njenoj budućnosti. Radujemo se što ćemo u narednim godinama dočekati još više putnika u Podgorici i dodatno ojačati veze između Crne Gore i Evrope“, kaže Tišner.

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Roko Tolić saopštio je da su pred Aerodromima Crne Gore sada „slatke brige“.

“S jedne strane, radosni smo što smo uslišili želje i potrebe građana i privrede – a, 17 novih ruta koje smo ugovorili samo sa jednim avio-partnerom, Wizz Air-om, u jednom talasu je rezultat za koji, inače, trebaju godine i godine. Sa druge strane, svjesni smo da radimo u ograničenim infrastrukturnim kapacitetima, da će komfor putnika biti u drugom planu, ali će sigurnost i bezbjednost nastaviti da budu na maksimumu međunarodnih standarda, kao i do sad. Siguran sam da će naši zaposleni, kao prekaljeni profesionalci, odratiti ovaj promet i izazovnu sezonu koja je pred nama”, naveo je Tolić i dodao da je Aerodrom Podgorica spreman da radi skoro 24 sata, prenosi CdM.

“Za sada, posljednje slijetanje nam je najavljeno u 1.05 što praktično znači da će naši zaposleni na radnim mjestima biti do dva ujutru, jer kolege moraju ostati na svojim pozicijama sve dok se makar jedan putnik nalazi u terminalu, a prvo polijetanje je u 6, što znači da naši zaposleni moraju biti na radnim mjestima od 3.45 sati – petnaest minuta prije otvaranja šaltera za registraciju”, objasnio je Tolić.

Otvaranje baze, kako poručuju iz Wizz Air-a, donijeće, značajne benefite i lokalnoj ekonomiji. Razvoj će omogućiti, najavljuju, oko 80 direktnih radnih mjesta u Wizz Air-u i podržati približno 700 dodatnih radnih mjesta indirektno u turizmu, vazduhoplovstvu i lokalnim uslugama.

Air kontinuirano širi svoje prisustvo u Crnoj Gori od pokretanja prvog leta između Podgorice i Milano Bergama 2016. godine, od kada su prevezli skoro dva miliona putnika ka i iz zemlje. Danas kompanija nudi 24 rute iz Podgorice ka 12 država, a otvaranjem baze Wizz Air će postati avio-kompanija broj jedan na Aerodromu Podgorica i najveći prevoznik u Crnoj Gori u cjelini.

Ovo proširenje dolazi u trenutku kada Wizz Air nastavlja rast širom Evrope. Tokom 2025. godine kompanija je dodala 42 nova aviona svojoj floti, pokrenula više od 320 novih ruta i prevezla 68,6 miliona putnika. Ulaskom u 2026. godinu, cilj kompanije je da opsluži više od 80 miliona putnika, dodatno učvršćujući svoju poziciju jednog od vodećih niskotarifnih avio-prevoznika u Evropi.

“Pokretanjem novih ruta i otvaranjem baze u Podgorici za nešto više od sedam dana, Wizz Air će donijeti još bolju povezanost, više mogućnosti za putovanja i dodatne ekonomske benefite za Crnu Goru”, kazali su iz Aerodroma Crne Gore.