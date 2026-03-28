Treći uzastopni rast cijena od početka krize na Bliskom istoku, uprkos smanjenju akciza

Cijene goriva u Crnoj Gori od utorka bi mogle ponovo porasti, pokazuju preliminarni podaci sa međunarodnih berzi. Eurodizel bi mogao poskupjeti za oko 11 centi i dostići cijenu od 1,68 eura po litru, dok se očekuje da će obje vrste benzina biti skuplje za oko tri centa. Tako bi eurosuper 98 iznosio oko 1,59 eura, a eurosuper 95 oko 1,55 eura.

Lož ulje će, prema istim procjenama, takođe poskupjeti za 11 centi i iznosiće oko 1,83 eura po litru. Konačne cijene biće poznate u ponedjeljak, kada ih zvanično objavi Ministarstvo energetike i rudarstva, a važiće narednih sedam dana.

Riječ je o trećem uzastopnom poskupljenju goriva od početka novog rata na Bliskom istoku prije mjesec. Iako je Vlada prošle sedmice smanjila akcize – za 50 odsto na dizel i 25 odsto na benzine – rast cijena na svjetskom tržištu nastavio je da utiče na domaće cijene.

Uprkos ovoj mjeri, cijena dizela je za mjesec dana porasla sa 1,34 na 1,68 eura. Da nije bilo smanjenja akciza, cijena bi dostigla oko 1,93 eura po litru. Istovremeno, država je kroz PDV povećanjem cijena prihodovala oko sedam centi po litru, dok je kroz smanjenje akciza izgubila 22 centa.

Cijene benzina su, uprkos olakšicama, veće za oko 15 centi u odnosu na početak krize, dok je lož ulje zabilježilo najveći rast – sa 1,27 na 1,83 eura po litru.

Na svjetskom tržištu sirove nafte zabilježen je novi maksimum od početka krize – oko 111 dolara po barelu, što je dodatno podstaklo rast cijena derivata. Od početka sukoba cijena nafte porasla je za oko 54 odsto, uz velike dnevne oscilacije izazvane geopolitičkim dešavanjima.

Uvođenje sedmodnevnog usklađivanja cijena sa berzanskim kretanjima znači da će gorivo u Crnoj Gori brže reagovati i na rast i na eventualni pad cijena na globalnom tržištu.

Sa novim poskupljenjem, cijene goriva u Crnoj Gori približiće se regionalnim – u Srbiji je dizel oko 1,80 eura, a benzin 1,60, dok je u Bosni i Hercegovini prosječna cijena dizela oko 1,73 eura.

Dodatne mjere za ublažavanje rasta cijena moguće su samo kroz izmjene zakona o akcizama ili PDV-u, jer su postojeće mogućnosti za smanjenje akciza već djelimično iskorišćene.