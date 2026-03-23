Novo poskupljenje goriva u Hrvatskoj donosi dodatne troškove vozačima. Mnogi se odlučuju na odlazak po gorivo u BiH zbog nižih cijena.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Građane Hrvatske od sutra očekuje novo poskupljenje goriva, što je već izazvalo gužve na benzinskim pumpama širom zemlje. Mnogi vozači požurili su da napune rezervoare prije nego što cene dodatno porastu.

Prema najavama, benzin će poskupiti na 1,71 euro po litru, dok će cijena dizela dostići 1,84 eura. To praktično znači da će vozači za pun rezervoar dizela izdvajati i do 14,5 eura više nego do sada, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Razlika i do 20 eura po rezervoaru

Novo poskupljenje ponovo otvara pitanje isplativosti odlaska po gorivo preko granice, prije svega u Bosnu i Hercegovinu.

Trenutne cijene u BiH znatno su niže benzina oko 1,31 euro, dizela oko 1,64 eura po litru.

Računica je jasna:

na dizelu se štedi oko 20 centi po litru, odnosno oko 10 eura po rezervoaru

na benzinu razlika ide i do 40 centi po litru, što donosi uštedu od oko 20 eura

Za vozače koji žive blizu granice, odlazak po gorivo u susjednu zemlju ponovo postaje veoma isplativa opcija.

Prije samo nedelju dana situacija je bila obrnuta

Razlike u cijenama donedavno bile minimalne, pa je zabilježen i obrnut trend.

Vozači iz Hercegovine dolazili su u Hrvatsku da sipaju gorivo, jer je dizel u BiH bio skuplji i dostizao oko 1,64 eura po litru.

Sada se situacija ponovo preokreće u korist BiH.

Pumpe se zatvaraju

Paralelno sa rastom cijena, Hrvatska se suočava i sa ozbiljnim problemima u snabdijevanju.

U mjestu Udbina jedna od dvije benzinske pumpe potpuno je zatvorena, dok druga, u vlasništvu Ine, radi skraćeno samo do 13 časova.

Vlasnik zatvorene pumpe Amir Veladžić kaže da je odluka bila neizbježna.

"Plavi dizel prodajemo 20 centi ispod nabavne cijene, a obični dizel od 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da radimo sa gubitkom", rekao je on.

Građani očajni "Snabdijevanje postaje borba"

Stanovnici ovog kraja kažu da je situacija sve teža.

"Nije dobro. Najbliža pumpa je daleko, teško je", kaže Nikola iz Udbine.

"Točim gdje stignem, puno radim, sad je borba", dodaje drugi građanin.

Iz Ine navode da prate situaciju, ali zasad ne planiraju produženje radnog vremena.

"Ovakvih slučajeva biće sve više"

Predstavnici privrede upozoravaju da trenutni model nije održiv.

Predsjednik udruženja Glas preduzetnik Boris Podobnik kaže da niko ne može dugoročno da radi sa gubitkom.

"To znači da poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo", ističe on.

Država najavljuje pomoć

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima kroz moratorijum na kredite.

Ipak, dio stručnjaka smatra da to nije dovoljno i da su potrebne dodatne mjere, poput smanjenja trošarina i PDV-a.

Kako stvari stoje, kombinacija rasta cijena, zatvaranja pumpi i odlaska vozača u inostranstvo mogla bi dodatno da destabilizuje tržište goriva u regionu.

(Jutarnji list/MONDO)