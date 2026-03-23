Vlada je formirala nove cijene naftnih derivata, prema kojima će od sjutra eurosuper 98 koštati 1,56 eura, eurosuper 95 1,52 eura, eurodizel 1,57 eura, a lož ulje 1,72 eura.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore, na sjednici održanoj 20. marta 2026. godine donijela Odluku o privremenom umanjenju akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, sa ciljem zaštite građana od naglih poremećaja na tržištu i očuvanja stabilnosti cijena energenata.

,,Ova mjera predstavlja pravovremeni odgovor na izražene turbulencije na međunarodnom tržištu nafte i ima za cilj ublažavanje pritiska na budžet građana i privrede", saopšteno je iz tog resora.

U skladu sa donijetom Odlukom akciza na dizel gorivo umanjuje se za 50 odsto, a akciza na benzine umanjuje se za 25 odsto, javlja Pobjeda.

,,Mjera se odnosi isključivo na goriva koja se koriste za pogon motornih vozila. Goriva namijenjena za grijanje nijesu obuhvaćena ovom odlukom, imajući u vidu da propisani korisnici već ostvaruju pravo na povrat akcize, i to u maksimalnom iznosu od 207 eura na 1.000 litara", saopšteno MER-a.

Paralelno sa tim, donijeta je nova Uredba o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, kojom je obračunski period skraćen sa 14 na 7 dana.

,,Time se omogućava brže usklađivanje cijena sa kretanjima na tržištu, a obračun će se ubuduće vršiti svakog ponedjeljka. Vlada Crne Gore potvrđuje da vodi odgovornu i uravnoteženu politiku, štiteći standard građana, ali i obezbjeđujući stabilno funkcionisanje tržišta", navodi se u saopštenju.

Nove maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata, koje stupaju na snagu 24. marta 2026. godine, iznose:

EUROSUPER 98 – 1,56 € (+0,06)

EUROSUPER 95 – 1,52 € (+0,05)

EURODIZEL – 1,57 € (+0,07)

LOŽ ULJE – 1,72 € (+0,30)

Saglasno važećoj Uredbi, naredni obračun cijena biće obavljen 30. marta 2026. godine, dok će nove, eventualno, korigovane cijene važiti od 31. marta 2026. godine.

,,Važno je naglasiti da ove mjere predstavljaju i vid podrške naftnim kompanijama, koje su važan partner države i koje se u aktuelnim tržišnim okolnostima suočavaju sa značajnim poslovnim izazovima i pritiscima. Vlada Crne Gore, Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo finansija Crne Gore nastaviće da pažljivo prate kretanja na tržištu i, u skladu sa tim, preduzimaju dodatne mjere u cilju zaštite građana i očuvanja stabilnosti energetskog sistema", ističu iz MER-a.

