Na današnjoj sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet prihvaćene su tri inicijative predsjednika Odbora, poslanika Borisa Mugoše, saopšteno je iz Evropskog saveza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Prva inicijativa se odnosi na organizovanje sjednice Odbora u vezi sa temom neradne nedjelje, budući da je iz Ustavnog suda najavljena odluka po tom pitanju. Na sjednicu će biti pozvani potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Ðeljošaj, ministarka rada Nišić, udruženja poslodavaca, sindikati”, napisao je Mugoša na mreži X.

Kako je dodao, druga prihvaćena inicijativa odnosi se na jačanje nadzorne uloge Odbora koja bi se odnosila na praćenje realizacije projekta auto-puta, dionica Mateševo-Andrijevica, prenosi Pobjeda.

“To bi podrazumijevalo da Odbor dva puta u toku godine, sa nadležnim institucijama, na sjednicama razmatra dinamiku aktivnosti na ovom projektu”, pojasnio je.

Treći prihvaćeni predlog se, kazao je, odnosi na održavanje sjednice sa predstavnicima Vlade i Aerodroma, na kojoj bi se razmotrile aktivnosti koje se odnose na problematiku davanja koncesije za Aerodrome Crne Gore.

“Veoma je važno da se u Skupštini o svim važnim ekonomskim pitanjima vodi javna diskusija”, zaključuje Mugoša.