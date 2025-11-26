Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša podnio je ostavku na poziciju zamjenika predsjednika skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša saopštio je da je podnio ostavku na poziciju zamjenika predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, jer, kako je naveo, ne može da prihvati presedane u radu tog skupštinskog tijela.

"Podnio sam ostavku na poziciju zamjenika predsjednika skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Davao sam i davaću svoj maksimum u radu, bez obzira na to koju poziciju pokrivam", naveo je Mugoša na platofrmi X.

On je kazao da ne može da prihvati presedane u radu Odbora koji, kako je naveo, ne doprinose unapređenju njegovog kvaliteta.

Predsjednik Odbora Dražen Petrić odbio je u utorak da omogući prisustvo sjednici bivšem direktoru Fonda za zdravstveno osiguranje Vuku Kadiću, nakon čega je data pauza na zahtjev opozicije.