Najveći dio sredstava drži se u zemlji, depoziti dostigli gotovo šest milijardi eura

Obavezna rezerva banaka u Crnoj Gori na kraju februara iznosila je 326,42 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Od ukupnog iznosa, 74,47 odsto sredstava izdvojeno je na računima obavezne rezerve u zemlji, dok se 25,53 odsto nalazi na računima CBCG u inostranstvu.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u decembru, koji predstavljaju osnovicu za obračun obavezne rezerve, iznosilo je 5,98 milijardi eura. Od tog iznosa, depoziti po viđenju čine 84,32 odsto, dok oročeni depoziti učestvuju sa 15,68 odsto.

Obavezna rezerva obračunava se u skladu sa odlukom CBCG, prema kojoj se primjenjuje stopa od 5,5 odsto na depozite po viđenju i one sa ročnošću do jedne godine, dok se na depozite sa ročnošću dužom od godinu primjenjuje stopa od 4,5 odsto.

Na depozite sa ročnošću preko jedne godine koji imaju mogućnost razročenja u kraćem roku primjenjuje se viša stopa od 5,5 odsto.

Bankama je omogućeno da koriste do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve bez kamate za održavanje dnevne likvidnosti, pod uslovom da taj iznos vrate istog dana.