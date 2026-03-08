Blokada računa blago smanjena u odnosu na januar, ali ukupan dug raste; deset najvećih dužnika drži skoro 38 odsto ukupnog iznosa blokade.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

U Crnoj Gori je krajem februara u blokadi bilo 21,13 hiljada preduzeća i preduzetnika, što je 1,12 odsto manje nego na kraju januara, pokazuju najnoviji podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Ipak, ukupan iznos duga na osnovu kojeg su računi blokirani porastao je na 1,63 milijarde eura, što predstavlja rast od 1,39 odsto u odnosu na prethodni mjesec.

Podaci CBCG pokazuju da je koncentracija duga i dalje veoma izražena. Deset najvećih dužnika, koji čine svega 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuju sa čak 37,78 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano ukupno 615,76 miliona eura.

Još izraženija je koncentracija među 50 najvećih dužnika, na koje otpada 56,25 odsto ukupnog iznosa blokade, odnosno 916,92 miliona eura, dok oni čine svega 0,24 odsto svih evidentiranih dužnika.

U neprekidnoj blokadi do godinu dana nalazi se 1,29 hiljada dužnika, sa ukupnim iznosom blokade od 36,26 miliona eura, što predstavlja 2,22 odsto ukupnog iznosa blokade.

S druge strane, čak 19,84 hiljade kompanija i preduzetnika u blokadi je duže od godinu, a njihov ukupni dug iznosi oko 1,59 milijardi eura.