Izvor: MONDO

Predsjednik Unije stočara sjevera Crne Gore, Milko Živković upozorio je da će doći do potpunog gašenja poljoprivrede u državi, ukoliko agrobudžet ostane na sadašnjem nivou. Najavio je i proteste poljoprivrednika, ako naredne godine izdvajanja za poljoprivredu ne budu makar pet odsto ukupnog budžeta, pišu Vijesti.

“Ili pet odsto, ili protesti”, poručuje Živković, jedan od većih poljoprivrednika u pljevaljskoj opštini.

Tvrdi da se poljoprivredna proizvodnja nalazi na ivici opstanka jer su podsticaji i agrobudžeti znatno niži u odnosu na zemlje regiona, što domaće proizvođače čini nekonkurentnim. Navodi da država trenutno za poljoprivredu izdvaja manje od jedan odsto ukupnog budžeta, što je neuporedivo manje od zemalja u okruženju.

“Crna Gora znatno zaostaje za susjedima kada je riječ o izdvajanjima za poljoprivredu. Srbija godinama odvaja pet odsto budžeta, Hrvatska koristi ogromne evropske fondove, a Bosna i Hercegovina i Makedonija imaju mnogo ozbiljnija izdvajanja od Crne Gore. Ako ovako ostane, slijedi potpuno gašenje crnogorske poljoprivrede”, upozorio je Živković.

Za “Vijesti” kaže da poljoprivrednici traže od države da usvoji razvojni, a ne socijalni budžet:

“Želimo razvojni, a ne socijalni budžet i zbog toga insistiramo da agrobudžet u narednoj godini ne smije biti niži od pet odsto ukupnog državnog budžeta. U sadašnjim uslovima ne možemo biti konkurentni. Ne možemo zadržati tržišnu borbu s proizvođačima iz regiona, niti na taj način sačuvati i unaprijediti domaću proizvodnju”.

Dodaje da će u narednom periodu poljoprivrednici razgovarati s predstavnicima Vlade, ali da će, ukoliko ne bude pokazano interesovanje i dobra volja za njihove predloge, organizovati protestna okupljanja, prenose Vijesti.

“Tražićemo radni sastanak s ministrom finansija kako bi pokušali da dogovorom riješimo problem. Ovako je sad neodrživo. Od Vlade zavisi hoće li biti protesta. Naš zahtjev je potpuno opravdan i nećemo odustati. Pričamo da je poljoprivreda strateška grana, a mi je svakodnevno uništavamo. Ljudi više nemaju motivaciju da se bave poljoprivredom, posebno mladi, i država pod hitno mora reagovati i krenuti u veća izdvajanja za poljoprivredu.”

Nije mogao da kaže na koji će način poljoprivrednici protestovati, jer će se o tome tek dogovoriti. Rekao je da će organizovati i protest upozorenja prije usvajanja plana za poljoprivredu za narednu godinu, koji se, kako je kazao, usvaja u oktobru.

“U toku su konsultacije među nama poljoprivrednicima. Ako Vlada odbije naš zahtjev da agrobudžet iznosi najmanje pet odsto ukupnog budžeta, krenućemo u proteste. Ne smijemo izgubiti još jednu godinu, već je moramo iskoristiti kako bismo zaustavili pad poljoprivredne proizvodnje.”

Prema riječima Živkovića, poljoprivrednici su suočeni s brojnim problemima i neophodno je da država preduzme adekvatne mjere kako bi domaća proizvodnja bila zaštićena.

“Suočavamo se i sa surovim posljedicama klimatskih izazova što dodatno otežava naš rad, zbog čega poljoprivredni proizvođači često upadaju u ozbiljne probleme. Zato tražimo od države da sistemski pristupi rješavanju problema u poljoprivredi i spriječi njeno totalno urušavanje.”

Kako pišu Vijesti, istakao je da će Crna Gora, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da ukine premije na mlijeko, s obzirom da to nije praksa u zemljama članicama i da država na druge načine treba da pomogne stočare kako bi nastavili da se bave proizvodnjom mlijeka.

“U zemljama Evropske unije imaju druge jake subvencije, kao što je subvencija po obrađenom hektaru zemljišta, čime se ljudi motivišu da se bave poljoprivredom.”

Primjer Opštine Pljevlja naveo je kao pozitivan, jer je prije dvije godine lokalna uprava propisala da agrobudžet ne može biti manji od pet odsto tekućeg budžeta. Tako su godišnja izdvajanja za poljoprivredu dostigla iznos od više od milion eura.

“Poljoprivrednici iz drugih opština u Crnoj Gori tražili su da i njihove lokalne uprave postupe na isti način, ali do toga nije došlo. Sada tražimo da i poslanici u Skupštini Crne Gore donesu sličnu odluku kako bi se iz državne kase izdvajao veći iznos za poljoprivredu, kao što je to slučaj u mnogim zemljama EU i regiona, gdje se agrarna politika smatra prioritetom za ekonomski razvoj i očuvanje domaće proizvodnje”, naglasio je Živković.