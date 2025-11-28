Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u oktobru je, prema podacima Monstata, iznosila 1.020 eura i ostala je na istom nivou kao u septembru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna neto zarada u oktobru je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježila rast od 7,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u oktobru u Crnoj Gori iznosila je 1.210 eura, prenose Vijesti.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru u odnosu na septembar zabilježile pad od 0,2 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period porasle 0,2 odsto", navodi se u saopštenju.

Prosječne neto zarade u oktobru su, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast u sektorima umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 2,4 odsto, finansijske i djelatnost osiguranja 2,3 odsto, ostale uslužne djelatnosti dva odsto, prerađivačka industrija 1,9 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i stručne, naučne i tehničke djelatnosti po 1,8 odsto, vađenje ruda i kamena 0,5 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 0,2 odsto, građevinarstvo i obrazovanje po 0,1 odsto.

Pad prosječne neto zarade u oktobru, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4,3 odsto, poslovanje nekretninama 3,1 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 2,2 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 1,6 odsto, usluge smještaja i ishrane 1,3 odsto, saobraćaj i skladištenje 1,1 odsto, informisanje i komunikacije 0,5 odsto, trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala 0,4 odsto i snabdjevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama 0,3 odsto.