Ministarstvo energetike: Ispunjen ključni uslov za priključenje jedinstvenim tržištima električne energije prije formalnog članstva u EU

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je kompletirala transpoziciju Paketa za integraciju električne energije, čime je značajno unaprijeđena energetska tranzicija i konkurentnost domaćeg tržišta, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, pozivajući se na objavu Sekretarijata Energetske zajednice (EZ).

Ovim korakom, kako navode, otvara se put da se Crna Gora priključi Jedinstvenom dnevnom tržištu električne energije (SDAC) i Jedinstvenom intradnevnom tržištu (SIDC) Evropske unije, čak i prije formalnog članstva u EU.

„Ključni preduslov za pristup je verifikacija usklađenosti od Sekretarijata EZ i Evropske komisije, čime Crna Gora sada intenzivira svoje napore“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva podsjećaju da je 15. februara finalizovana transpozicija usvajanjem posljednja dva zakonska akta – vladinih uredbi koje uređuju pravila rada sistema, postupanje u vanrednim situacijama i obnavljanje sistema.

„Zajedno sa Zakonom o energetici i nedavno usvojenim Zakonom o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, novi pravni okvir pruža jasne investicione signale, jača regionalnu saradnju, osigurava poštenu konkurenciju i unapređuje sigurnost snabdijevanja“, saopšteno je iz resora.

Crna Gora je time postala treća ugovorna strana Energetske zajednice koja je u potpunosti transponovala ovaj paket, nakon Srbije i Moldavije, koje su taj proces završile prošle godine. Srbija je, kako se navodi, trenutno u fazi verifikacije.

Sekretarijat EZ izrazio je spremnost da podrži Crnu Goru u efikasnoj implementaciji novog pravnog okvira, koji je ključan za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije i modernizaciju elektroenergetskog sistema.

„Naša država postignutim rezultatima šalje važnu poruku – da je spremna za integraciju u regionalno i evropsko tržište električne energije, sa stabilnim i transparentnim pravnim okvirom koji garantuje sigurnost snabdijevanja, konkurentnost i održivi razvoj“, poručili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.