Slovenačka holding kompanija SIJ Group iskazala je interesovanje za status nikšićke Željezare, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Izvor: Facebook/Željezara Nikšić

„Dobro je da postoji interesovanje za kapacitete Željezare, posebno od kompanije koja posluje po najvišim standardima održivosti. Takvi partneri mogu donijeti novu vrijednost i podstaći razvoj industrije u Nikšiću“, istakao je resorni ministar Admir Šahmanović, na sastanku sa predstavnicima slovenačke kompanije, pišu Vijesti.

Šahmanović je tokom susreta naglasio da bi pokretanje proizvodnje čelika po modelu koji primjenjuje ta slovenačka grupacija bilo izuzetno značajno za budućnost fabrike, kazavši da je "upravo cirkularna ekonomija najbolji pravac razvoja industrije".

Rekao je i da aktivno radi na pronalaženju pouzdanog i dugoročnog partnera koji može obezbijediti održivo rješenje za budućnost Željezare.

SIJ – Slovenian Steel Group je, kako ističu iz Ministarstva, jedan od vodećih proizvođača nerđajućeg i specijalnog čelika u Evropi i najveća metalurška holding kompanija u Sloveniji.

Potpredsjednik i izvršni direktor grupacije Vjačeslav Korčagin je naglasio da je poslovanje SIJ grupacije u potpunosti usklađeno sa evropskim i globalnim klimatskim ciljevima, te da se zasniva na principima cirkularne ekonomije. "Proizvodni kapaciteti SIJ Group funkcionišu kao moderne čeličane za reciklažu sa održivom proizvodnjom certificiranom od strane ResponsibleSteel", piše u saopštenju.

Holding obuhvata 33 kompanije i zapošljava oko 3.500 radnika. "Nalaze se među tri najveća proizvođača čelika za tržište Evrope, a ono što ih posebno izdvaja jeste dostignutih skoro 80% recikliranih materijala u proizvodnji, što ih čini jednim od lidera zelene tranzicije u evropskoj metalurgiji", kažu iz Ministarstva, javljaju Vijesti.

Ukazuju da interesovanje SIJ Group za nikšićku Željezaru datira iz ranijeg perioda, a da ova posjeta ima za cilj detaljan obilazak fabrike, kako bi stručni i inženjerski tim kompanije procijenio trenutno stanje i utvrdio postoje li uslovi za nastavak razgovora o konkretnoj saradnji.

Svaka “zdrava” inicijativa koja može doprinijeti modernizaciji proizvodnje, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju industrijske baze Crne Gore, u skladu sa principima održivog razvoja, značajna je i biće podržana od strane Vlade i Ministarstva energetike i rudarstva, zaključak je na kraju razgovora.