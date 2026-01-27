Apel građanima da se ponašaju odgovorno i razumno, te da izbjegavaju kupovinu i skladištenje prekomjernih količina goriva.

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da, povodom aktuelnih poremećaja u teretnom saobraćaju i blokada na graničnim prelazima, kao i otežanog odvijanja logističkih tokova u zoni Luke Bar, intenzivno prate stanje na tržištu naftnih derivata i da preduzimaju mjere u cilju očuvanja sigurnog i kontinuiranog snabdijevanja, prenose Vijesti.

"Imajući u vidu povećane rizike po redovno snabdijevanje tržišta, Ministarstvo je uputilo hitan zahtjev svim naftnim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori za dostavljanje ključnih podataka o raspoloživim zalihama, kapacitetima i procijenjenom periodu regularnog snabdijevanja naftnim derivatima, kako bi se omogućilo pravovremeno planiranje i koordinisano reagovanje", piše u saopštenju.



Kažu da se, prema dostupnim informacijama, trenutni operativni kapaciteti snabdijevanja u najvećoj mjeri svode na količine goriva koje se nalaze na benzinskim stanicama, a koje u postojećim okolnostima mogu omogućiti funkcionisanje tržišta još nekoliko dana u zavisnosti od dinamike potrošnje i daljeg razvoja situacije.

"Posebna pažnja usmjerena je na snabdijevanje javnih ustanova i objekata od posebnog značaja, uključujući zdravstvene ustanove, komunalne i bezbjednosne službe, obrazovne institucije, saobraćajnu i drugu kritičnu infrastrukturu, čije je nesmetano funkcionisanje od ključnog značaja za zaštitu javnog interesa i sigurnost građana", napominju, pišu Vijesti.

Ministarstvo energetike i rudarstva će, kako su najavili, u cilju jačanja institucionalne koordinacije i donošenja preventivnih mjera, u najkraćem roku sazvati Savjet za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima, ukoliko se obustava ne prekine 29. januara u podne, kako je najavljeno, a na kojem će biti razmotreno aktuelno stanje i eventualne mjere racionalizacije i prioritizacije snabdijevanja.

Ministarstvo je istovremeno uputilo apel građanima da se ponašaju odgovorno i razumno, te da izbjegavaju kupovinu i skladištenje prekomjernih količina goriva. Ukazuju da je tokom prethodnog dana zabilježen gotovo dvostruko veći promet goriva u odnosu na uobičajeni dnevni prosjek, što dodatno opterećuje sistem u okolnostima poremećenog snabdijevanja.

"Ministarstvo energetike i rudarstva će nastaviti da prati situaciju u kontinuitetu i da, u saradnji sa svim relevantnim institucijama i privrednim subjektima, blagovremeno informiše javnost o svim važnim činjenicama i mjerama koje budu preduzete", piše u saopštenju.