Starijem sugrađaninu otuđeno više od 70.000 eura; policija u stanu osumnjičene pronašla preko 36.000 eura i „VW Golf VII“

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Plav u roku od jednog dana rasvijetlili su krivično djelo teška krađa u kojem je oštećenom licu otuđeno 70.000 eura, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka. Krađu je oštećeni prijavio 19. februara 2026. godine.

Policija je u kratkom roku identifikovala i lišila slobode R.Đ. (26) iz Plava, a u njenom stanu pronašla više od polovine otuđenog novca, kao i vozilo kupljeno tim sredstvima. Sumnja se da je krivično djelo počinila gotovo mjesec prije nego što je slučaj prijavljen.

Prema sumnjama policije, R.Đ. je 24. januara 2026. godine, oko 19 časova, iskoristila prethodno stečeno povjerenje oštećenog sedamdesetogodišnjaka i ušla u njegovu porodičnu kuću čija vrata nijesu bila zaključana. Popela se na sprat i iz spavaće sobe, iz džepova sakoa, otuđila više koverti sa ukupno 15.000 eura, 1.100 dolara i 300 švajcarskih franaka.

Sumnja se da je potom, znajući gdje se nalazi sef, odnijela i njega, te ga u svojoj kući obila uz upotrebu podesnog sredstva i fizičke snage, iz njega otuđivši još oko 55.000 eura.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Sav novac je, kako se navodi, smjestila u plastičnu kutiju i sakrila u šupljini zida ispod stepenica, iza kuhinjskih elemenata. Dio novca trošila je na putovanja, luksuznu garderobu, nakit i poklone, dok je 11.000 eura dala emotivnom partneru, koji je tim novcem kupio vozilo „VW Golf VII“ na auto-placu u Tuzima.

Policijski službenici su u njenoj kući pronašli 36.850 eura sakrivenih u šteku. Novac je oduzet i biće vraćen vlasniku, a oduzeto je i vozilo kupljeno otuđenim sredstvima, koje će, nakon sprovedenih procedura, takođe biti vraćeno oštećenom.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu zbog sumnje da je počinila krivično djelo teška krađa.

Iz policije navode da nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji radi rasvjetljavanja svih krivičnih djela, posebno iz oblasti imovinskog kriminala, u cilju zaštite građana i njihove imovine.