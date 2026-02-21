Utakmica proglašena susretom povećanog bezbjednosnog rizika; zatvara se dio Bulevara Ivana Crnojevića

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Povodom fudbalske utakmice koja će se danas, 21.02.2026. godine, sa početkom u 14.00 časova, odigrati na gradskom stadionu „Pod Goricom“ u Podgorici, između FK „Budućnost“ i FK „Sutjeska“, obavještavamo vas da će ovaj sportski događaj, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, biti sniman od strane policijskih službenika, i to počev od 12.00 časova do završetka utakmice, do 16.00 časova, a snimanje se po potrebi može i produžiti.

Budući da je navedena utakmica od strane Fudbalskog saveza Crne Gore proglašena utakmicom povećanog bezbjednosnog rizika, policijski službenici će biti prisutni na ključnim tačkama sportskog objekta, u njegovoj neposrednoj okolini, kao i na pravcima kretanja navijača, kako bi se sportska priredba realizovala u bezbjednoj, fer i sportskoj atmosferi.

Takođe vas obavještavamo da će za sve kategorije vozila, danas u istom periodu, od 12.00 časova do završetka utakmice, za saobraćaj biti zatvoren Bulevar Ivana Crnojevića, i to u potezu od raskrsnice sa Bulevarom Stanka Dragojevića do Ulice Marka Miljanova, a za saobraćaj će biti zatvorene i ulice koje gravitiraju ka Bulevaru Ivana Crnojevića, odnosno koje se nalaze u neposrednoj blizini stadiona.





