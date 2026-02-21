Bivša ministarka poručuje da je sve rađeno u skladu sa zakonom i u cilju zaštite vodoizvorišta „Bolje sestre“

Izvor: URA

Potpredsjednica Građanskog pokreta URA i bivša ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović saopštila je da će se rado odazvati pozivu Specijalnog državnog tužilaštva, povodom krivične prijave za koju, kako je kazala, u ovom trenutku ne zna ko je podnio, ali pretpostavlja da je riječ o građevinskoj mafiji.

„Ako je krivičnu prijavu podnio neko iz građevinske mafije, ko je godinama uzurpirao državno zemljište i kriminalnim djelovanjem eksploatisao šljunak, nelegalno se bogatio i uništavao resurse države, posebno se radujem davanju svih informacija o ovom postupku“, poručila je Novaković Đurović.

Ona je naglasila da nikad nije bila uvjerenija da je sve urađeno u skladu sa javnim interesom i zakonom, a u cilju zaštite vodoizvorišta „Bolje sestre“ i vodosnabdijevanja crnogorskog primorja, čiji je opstanak bio doveden u pitanje zbog nelegalnog djelovanja građevinske mafije.

„Građevinska mafija očigledno ne odustaje od svojih nelegalno stečenih miliona i stvaranja imovinske koristi na štetu države i njenih građana, a ja neću odustati od zaštite javnog interesa i pravde“, zaključila je Novaković Đurović.