Prevoznici su nakon razgovora sa Vladom bliži prekidu blokada graničnih prelaza, a ključni sastanak sa Upravom carina zakazan je za danas. Prema navodima Dana, rješenja za sporna pitanja tražiće se i kroz pregovore sa Evropskom unijom.

Izvor: KURIR/D.Š.

Nakon četvoročasovnog sastanka Udruženja prevoznika sa predstavnicima Vlade i državnih uprava, većina prevoznika saglasna je da se blokade graničnih prelaza prekinu. Konačna odluka očekuje se danas, nakon sastanka sa Upravom carina, koju prevoznici smatraju najvećom preprekom za poslovanje, posebno zbog ograničenog radnog vremena carinskih terminala.

Iz Vlade je saopšteno da će zahtjevi koji se odnose na propise Evropske unije i primjenu ETIAS sistema biti predmet pregovora sa Briselom. Takođe je pojašnjeno da je povrat akcize na gorivo smanjen sa 18 na 11 eura zbog usklađivanja sa EU direktivama, dok je istaknuto da se povrat PDV-a mora sprovoditi u zakonskom roku, piše Dan.

Izvršni direktor Udruženja prevoznika Vesko Šljivančanin ocijenio je da je sastanak bio konstruktivan i da postoji dobra osnova za postizanje dogovora, uz najavu novih razgovora i rješavanja preostalih problema.

U međuvremenu, iz energetskog sektora upozoravaju da zalihe goriva traju od tri do sedam dana i da bi nastavak blokada mogao dovesti do ograničenja u prodaji. Naftne kompanije ulažu dodatne napore kako bi obezbijedile stabilno snabdijevanje, ali uz povećane troškove, navodi Dan.

Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Mikavica apelovao je da se blokade što prije okončaju, ističući da one nanose veliku štetu građanima i privredi, te da su zahtjevi prevoznika u velikoj mjeri opravdani.

On je dodao da se ukupna šteta za privredu Zapadnog Balkana već procjenjuje na oko 100 miliona eura, s obzirom na to da u blokadama učestvuju i prevoznici iz Srbije i BiH, prenosi Dan.