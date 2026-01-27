Ova obustava teretnog saobraćaja najveće probleme stvorila je Luci Bar, ali je ugrozila i grijanje u školama jer je lož ulje ostalo “zarobljeno” u rezervoarima Slobodne zone

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na više graničnih prelaza širom Crne Gore putnički saobraćaj je juče tekao nesmetano, dok većina teretnih vozila ove granice nije prelazila niti ulazila u Luku Bar zbog blokade kamionskih prevoznika. Ova obustava teretnog saobraćaja najveće probleme stvorila je Luci Bar, ali je ugrozila i grijanje u školama jer je lož ulje ostalo “zarobljeno” u rezervoarima Slobodne zone, prenose Vijesti.

To je epilog prvog dana granične obustave teretnog saobraćaja, koju je Udruženje prevoznika Crne Gore počelo u ponedjeljak u 12 časova.

Nezadovoljne kamiondžije su kamione parkirale na proširenjima u blizini graničnih prelaza sa Albanijom, Srbijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, kako bi blokirali prelaz granica ostalim teretnjacima. Transportne firme traže izmjenu visine akcize čiji povrat dobijaju po litru goriva, brži povrat PDV-a, duži rad graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, promjene ETIAS-a i beneficirani radni staž za vozače. Obustava prometa je i dio regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka, rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

O protestima kamiondžija Srbije i BiH na granicama sa EU, juče se oglasila i Evropska komisija, iz koje su poručili da sistem ulaska i izlaska ne mijenja pravila o dužini boravka u Šengenu, već omogućava bolju primjenu postojećih pravila. Kako piše “Beta”, oni su naglasili da problem postoji za vozače kamiona, sportiste ili umjetnike iz trećih zemalja, ali da se njihov tretman tiče i pravila država članica - pa će rad na tom pitanju krajem ove sedmice predstaviti kroz novu viznu strategiju.

Zbog najavljene trodnevne blokade, granice je proteklog vikenda prešao veliki broj kamiona, kako ne bi došlo do nestašica hrane i goriva. Prema informacijama “Vijesti”, preko graničnog prelaza Božaj je prekjuče prošlo više kamiona sa voćem i povrćem, dok su na nekim granicama duže radile granične fitosanitarne i druge službe, pišu Vijesti.

Upravo produženo radno vrijeme ovih službi traži i Udruženje prevoznika, iz kojeg su “Vijestima” kazali da su te kontrole u nedjelju 25. januara radile prekovremeno, iako to ne rade u normalnim uslovima. Istakli su da upravo to spore protestima.

“Dio kamiona je prošao granicu tokom vikenda i juče ujutru, pa su sada zaglavljeni u Crnoj Gori bez mogućnosti izlaska, ali trenutno nemamo problema sa blokadama i sve protiče mirno. Zahvaljujemo se Upravi policije za konkretnu saradnju”, naglasili su iz Udruženja, iz kojeg su ponovili da se blokada ne odnosi na putnički saobraćaj i prevoznike ljekova, životinja, eksploziva i oružja.

Kamiondžije su juče blokirale i Luku Bar odnosno zaustavile svaki ulaz i izlaz za kamione, dok će obustave na terminalima uticati i na privatnu kompaniju “Port of Adria”, koja posluje na istom mjestu. Da će protesti nanijeti veliku štetu njihovom poslovanju juče su potvrdili i iz Luke Bar, iz koje su kazali da blokada ulaza u Slobodnu zonu onemogućava rad svih koji rade na lučkom području.

“Luka Bar kao operater Slobodne zone nema nijedan mehanizam za prevazilaženje ove problematične situacije, niti bilo kakav uticaj na to da se blokada što prije okonča. Takođe, gubici u poslovanju su neminovni i teško nadoknadivi, tako da u ime preko 500 zaposlenih u preduzeću ‘Luka Bar’ AD, kao i svih ostalih čija egzistencija zavisi od poslovanja u lučkoj i pomorskoj djelatnosti, apelujemo da blokada što kraće traje i da se ulože napori za iznalaženje rješenja za izlazak iz ove situacije”, saopštili su oni.

U problemu su i škole, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), jer ih je “Jugopetrol” obavijestio da zbog blokade Luke Bar i skladišta goriva - tokom njenog trajanja neće moći da isporučuju energente obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, pišu Vijesti.

Istakli su da odstupanje od rutine održavanja ustanova može uticati na nesmetano odvijanje nastavnog procesa i zakonsku obavezu obezbjeđivanja nesmetane nastave.

“Novonastala situacija u značajnoj mjeri otežava funkcionisanje obrazovno-vaspitnih ustanova u ovom periodu godine kada sistemi grijanja moraju biti u punom kapacitetu. MPNI apeluje na sve relevantne aktere da omoguće neometanu realizaciju nastavnog procesa i funkcionisanje obrazovno-vaspitnih ustanova”, naveli iz MPNI, javljaju Vijesti.