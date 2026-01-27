Više privrednika, trgovaca i Udruženje naftnih kompanija ranije je saopštilo da bi bile moguće nestašice pojedinih roba, naručiti goriva, ako protest bude produžen.

Izvor: EUpravo zato/Dominika Zarzycka / Alamy / Alamy / Profimedia

Uprava policije neće odobriti produženje potesta Udruženja prevoznika koji od ponedjeljka blokiraju granične prelaze za teretni prevoz i prilaze Luci Bar, nakon što istekne sadašnja prijava protesta u četvrtak 29. januara u 12 časova.

To je nazvanično saopšteno "Vijestima" iz MUP-a.



Iz Udruženja prevoznika ranije su saopštili da su obavijestili policiju o zahtjevu za produženje protesta dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

U zvaničnom dijelu odgovora na pitanje "Vijesti" da li će prihvatiti zahtjev prevoznika za produženje protesta, iz Uprave policije su naveli da postoji samo jedna prijava i njena dopuna da protest traje od 12. časova u ponedjeljak 26. januara do do 12 časova u četvrtak 29. januara.

"Uprava policije zaprimila je prijavu, kao i dopunu prijave javnog okupljanja u organizaciji Udruženja prevoznika Crne Gore u trajanju od 72 sata i to od 12.00 časova 26. januara do 12.00 časova 29. januara 2026. godine. Drugih prijava javnog okupljanja od strane ovog organizatora nije bilo. Napominjemo da se shodno pomenutoj prijavi organizator obavezao da će tokom predmetnog javnog okupljanja biti omogućeno nesmetano kretanje putničkim motornim vozilima, autobusima, kombi vozilima i teretnim motornim vozilima koja prevoze medikamente, živu stoku i opasne materije, kao i vozilima svih hitnih službi, te da bi svako kršenje navoda iz prijave i ograničavanje kretanja ovim kategorijama vozila direktno uslovilo postupanje Uprave policije u skladu sa zakonom, uključujući i zabranu javnog okupljanja", naveli su iz Uprave policije, prenose Vijesti.

Obustava prometa je i dio regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka, rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Crnogorski prevoznici imaju i dodatne zahtjeve da im se omogući povrat akcize na goriva kao što imaju njihove kolege u susjednim državama a ne samo njena četvrtina, da povrat pretplaćenog PDV-a dobijaju u zakonskim rokovima od 30 do 60 dana a ne da za svoj novac čekaju i godinu, duži rad graničnih carinskih i fitosanitarnih inspekcija, kao i priznanje za beneficirani radni staž za vozače.

Iz Ministarstva finansija su ranije saopštili da ne mogu povećati - vratiti iznos povrata akciza zbog normi EU, da bi brži povrat PDV-a značio veći deficit budžeta, kao i da bi duži rad carinskih i inspekcijskih službi na granicama bio moguć u narednom periodu kada se poveća broj zaposlenih u Upravi carina i inspekcijama.