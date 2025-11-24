Nakon dobijanja građevinske dozvole, Ministarstvo javnih radova trebalo bi da raspiše tender za izbor izvođača radova, čime bi počela realizacija prve faze projekta.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Opština Pljevlja planira da tokom naredne godine započne realizaciju prve faze projekta uređenja Borovičkog jezera, čija je procijenjena vrijednost oko deset miliona eura.

Kako je za “Vijesti” potvrdila menadžerka opštine Ljiljana Đondović, lokalna samouprava predala je Ministarstvu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, čime su stvoreni uslovi za početak radova.

Ona je pojasnila da je bilo neophodno da se ponovo prođe kompletna procedura i inovira projektna dokumentacija, s obzirom na to da je prvobitni projekat izrađen još 2021. godine.

“Projekat je ostao isti u građevinskom smislu, ali smo morali da ga uskladimo sa važećim propisima i planovima”, kazala je Đondović.

Nakon dobijanja građevinske dozvole, Ministarstvo javnih radova trebalo bi da raspiše tender za izbor izvođača radova, čime bi počela realizacija prve faze projekta.

“Ta faza, čija je vrijednost oko deset miliona eura, podrazumijeva izgradnju sportsko-rekreativne zone, u okviru koje će biti izgrađen kompleks sa terenima za fudbal, košarku, odbojku stoni tenis, kao i tereni za male sportove. Ovaj sadržaj biće dio šireg kompleksa Borovičkog jezera, u kojem je planirano i uređenje stadiona, prilaznog puta i prateće infrastrukture”, navela je Đondović.

Dodala je da će tokom naredne godine raditi i glavni projekat druge faze, koja obuhvata uređenje samog jezera i plažnog prostora, čime će Borovičko jezero dobiti izgled modernog turističkog i rekreativnog centra od značaja za cijelu opštinu.

Vlada je prenijela Opštini Pljevlja pravo raspolaganja na više hiljada metara kvadratnih zemljišta za izgradnju sportsko-rekreativnog centra u Borovici, kako pišu u Vijestma.

Iz Opštine su pojasnili da je sličan projekat realizovan u slovenačkom gradu Velenju, čije uređeno jezero dnevno posjeti oko pet hiljada ljudi.

Sportsko-rekreativni kompleks Borovičko jezero obuhvatao bi prostor kupališta i kompleks sa bazenima. Planom je predviđeno uređenje prostora oko jezera, formiranje plaže u dužini od oko 300 metara, sa odgovarajućim rekreativnim i zabavnim sadržajima. Planirana je izgradnja četiri bazena - dječjeg, rekreativnog sa vodenim atrakcijama, porodičnog površine 500-1.000 metara kvadratnih i toboganskog bazena.

Planirano je i uređenje postojećih terena za male sportove - tenis, odbojku na pijesku, mini-golf, boćanje, ali i restorana, šanka i prateće komercijalne ponude.

Uradiće se i bina za organizaciju zabave, parking za 300 vozila, pješačko-biciklistička staza širine oko tri metra i dužine oko 2,5 kilometara. Plan je da sportsko-rekreativni kompleks bude komercijalizovan za maksimalno 2.000 kupača na dan tokom sezone, po hiljadu na kupalištu i na bazenima, prenose Vijesti.

Predviđeno je da projektna dokumentacija bude u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima, nagrađenom i otkupljenom radu na konkursu za izbor idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja čiji su autori Rifat Alihodžić, Jasmina Salković i Branko Rabrenović.