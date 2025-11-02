On je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, postupajući po prijavi oštećene ženske osobe, locirali i lišili slobode operativno – interesantno lice N.Ć (64) iz Pljevalja, zbog sumnje da je na njenu štetu počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je N.Ć. određeni vremenski period oštećenu žensku osobu uznemiravao putem jedne društvene mreže, šaljući joj neprimjerene poruke i pozivajući je, a na kraju i prijeteći joj putem te društvene mreže da će napasti na njen život i tijelo, što je kod oštećene izazvalo osjećaj uznemirenosti i ugroženosti, zbog čega je sinoć događaj i prijavila Policiji.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima. Policija je N.Ć, povratnika u izvršenju krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata i u vezi sa opojnim drogama, locirala i po nalogu nadležnog tužioca lišila ga slobode u kratkom roku.

On je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.