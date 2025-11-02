Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja je, naime, obaviještena od strane osoblja Opšte bolnice Pljevlja da je kod njih primljen muškarac, star 21 godinu, sa povredama u predjelu glave, za koje je on izjavio da ih je zadobio padom niz stepenice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja identifikovali su, locirali i lišili slobode dva lica, od kojih je jedno operativno – interesantno, zbog sumnje da su fizički napali i teško povrijedili jedno muško lice.

Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja je, naime, obaviještena od strane osoblja Opšte bolnice Pljevlja da je kod njih primljen muškarac, star 21 godinu, sa povredama u predjelu glave, za koje je on izjavio da ih je zadobio padom niz stepenice.

Preduzimajući mjere i radnje na utvrđivanju činjeničnog stanja, policijski službenici došli su do sumnje da je ovo lice povrede zadobilo u tuči koja se dogodila u jednom ugostiteljskom objektu u Pljevljima, te da su mu povrede zadala dva lica, P.G (20) i operativno interesantno lice D.M. (20) iz Pljevalja, nakon čega su policijski službenici locirali i lišili slobode ova dva lica.

Sumnja se da su ova dva lica, oba povratnici u izvršenju krivičnih djela, teško tjelesno povrijedila oštećeno lice na način što su mu zadala više udaraca u predjelu glave, te da su nastavila da ga udaraju u predjelu glave i tijela i kad je pao na tle.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima. Oštećenom je pružena ljekarska pomoć i on nije životno ugrožen.

Osumnjičen P.G. i D.M. su, uz krivičnu prijavu, privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, zbog sumnje da su počinili krivična djela nasilničko ponašanje i teška tjelesna povreda. Nadležni tužilac im je odredio zadržavanje do 72 sata, a potom su privedeni sudiji Osnovnog suda u Pljevljima koji im je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.