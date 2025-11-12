Prema rang-listi je provorangirana južnokorejska firma "Incheon International Airport Corporation" (IIAC) sa 96,18 bodova, dok je drugorangirana luksemburško-američka kompanija "Corporación América Airports" (CAAP) sa 65,15.

Izvor: Youtube/ TravelWorld196 /Screenshot

Tenderska komisija za davanje crnogorskih aerodorma pod koncesiju završila je rad i uputila dokumentaciju Ministarstvu saobraćaja koje je danas u skladu sa članom 31 stav 1 Zakona o koncesijama objavilo rang-listu ponuđača.

"Ova rang-lista objavljuje se nakon izvršenih korekcija Izvještaja o sprovedenom postupku vrjednovanja ponuda sa rang-listom ponuđača i obrazloženjem rang-liste, u skladu sa rješenjem Komisije za koncesije broj 01/97 od 01.09.2025. godine. Shodno članu 42 stav 3 Zakona o koncesijama (Službeni list CG", broj 8/09) ponudač ima pravo da u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang-iste ponudača podnese prigovor Komisiji za koncesije Vlade Crne Gore.Takođe, shodno članu 31 stav 2 Zakona o koncesijama, ponudač ima pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja Rang liste ponudača na pisani zahtjev izvrši uvid u dokumentaciju iz člana 30 stav 2 ovog Zakona", navodi Ministarstvo saobraćaja.

Na ovu rang-listu se može izjaviti prigovor državnoj Komsiji za koncesije, prenose Vijesti.