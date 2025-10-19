On i njegovi saradnici su u proteklih godinu dana uložili veliki trud da animiraju mađarsku niskobudžetnu avio-kompaniju Wizz Air da od početka sljedeće ljetnje IATA sezone u Podgorici otvori svoju 36. bazu u Evropi

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Otvaranje baze mađarske niskobudžetne avio-kompanije Wizz Air na podgoričkom aerodromu vratiće u domaću zračnu luku dobar dio od oko 80.000 putnika iz Crne Gore, koliko se procjenjuje da ih je godišnje iz Tirane putovalo ka brojnim evropskim destinacijama letovima Wizz Air-a.

Rezultat je to činjenice da među ukupno 14 novih destinacija za koje će Wizz Air počev od narednje ljetnje IATA sezone, koja startuje krajem marta, postepeno početi da leti iz Podgorice, ima i nekoliko njih koje se poklapaju s linijama na kojima mađarski loukoster već saobraća iz Tirane. Stoga je logično da će se naši građani ubuduće radije opredijeliti da za te destinacije lete iz Podgorice, nego da gube vrijeme i dodatni novac u drumskom transferu do Tirane.

“Nemam u ovom trenutku pred sobom detaljnu analizu o linijama Wizz Aira iz Tirane koje su putnici iz Crne Gore do sada najviše koristili i koje su bile najpopularnije građanima Crne Gore, tako da ne mogu dati neko preciznije predviđanje koliko će se tih ljudi sada nama ‘vratiti’ kada krenu nove linije iz Podgorice. Međutim, sigurno je da će se dobar dio putnika iz Crne Gore, koji su do sada išli u Tiranu da lete ka nekim od evropskih gradova, sada kada to budu mogli da rade iz svoje države, radije opredijeliti da lete s domaćeg i njima bližeg aerodroma”, kazao je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić za “Vijesti”.

On i njegovi saradnici su u proteklih godinu dana uložili veliki trud da animiraju mađarsku niskobudžetnu avio-kompaniju Wizz Air da od početka sljedeće ljetnje IATA sezone u Podgorici otvori svoju 36. bazu u Evropi, a u kojoj će biti stacionirana dva aviona tipa “airbus A321 neo”, s posadama i pratećim tehničkim osobljem.

Baza Wizz Aira, kako je saopšteno, donijeće 80 novih direktnih radnih mjesta, kao i oko 700 indirektnih, te doprinijeti jačanju turizma i značajnom poboljšanju avio-dostupnosti Crne Gore. Wizz Air će, kako je najavljeno, uz devet postojećih linija koje iz Podgorice već lete cjelogodišnje ili sezonski, s novom bazom otvoriti i 14 novih linija - za Basel Mulhouse, Pariz, Baden Baden, Keln, Hamburg, Rim, Mastriht, Barselonu, Ljubljanu, Malmo, Gdanjsk, Poznan, Rzeszow i Vroclav. Za većinu tih gradova Wizz Air već leti iz Tirane.

Ipak, budući da Wizz Air, nakon skorašnjeg otvaranja linija za Larnaku, Malagu i Maltu, iz svoje baze u Tirani saobraća za 57 destinacija u 18 država Evrope, realno je da će Crnogorci ipak i dalje ići u Tiranu, da bi pod povoljnim uslovijma letjeli za destinacije za koje to ne mogu učiniti direktno iz Podgorice. To se posebno odnosi na Italiju jer Wizz Air iz Tirane leti za skoro 20 gradova u toj državi jer tamo živi značajna albanska dijapsora, kao i za Njemačku gdje se iz Tirane saobraća za 11 gradova.

Ipak, primarni cilj ukupno 23 linije prema 12 država Evrope koje će Wizz Air dogodine letjeti iz svoje nove baze u Podgorici, nisu toliko domaći putnici, već turisti koji će iz Evrope, kako se očekuje, sa poboljšanim avio-konekcijama intenzivnije dolaziti u Crnu Goru i nakon toga se vraćati u svoje države, kao i crnogorska dijaspora iz Evrope. To je i logično imajući u vidu činjenice koje govore u prilog drastično različitom profilu, ali i obimu avio-tržišta u Crnoj Gori i Albaniji, a što su neki od crnogorskih političara i medija zanemarivali, nastojeći da u proteklom periodu uporno pošalju poruku da crnogorski aerodromi navodno ne umiju da privuku nove ili da destimulišu postojeće avio-prevoznike, dok aerodrom u Tirani istovremeno bilježi nevjerovatan rast.

Dva crnogorska aerodroma su zajedno u 2024. ostvarila do sada rekordan ukupan promet od 2,8 miliona putnika, dok je Tirana u 2024. imala 10,7 miliona putnika. To, međutim, ne čudi imajući u vidu ogromne razlike između dviju država, jer Crna Gora ima nepunih 624.000 stanovnika, a Albanija više od 2,7 miliona, plus dio od oko 1,6 miliona stanovnika Kosova koji gravitiraju Tirani. Uz to, Albanija ima i dijasporu od oko 1,7 miliona ljudi koji većinom žive u evropskim državama i održavaju česte i intenzivne veze s porodicama koje su ostale u matičnoj zemlji, a što otvara dodatni potencijal za punjenje aviona koji lete iz Tirane i ka Tirani. Crnogorska dijaspora širom svijeta procjenjuje se na oko 600.000 ljudi. Uz to, albanski turizam je mnogo veći od crnogorskog jer je lani ta država imala više od 11,6 miliona posjetilaca, a Crna Gora jedva 2,6 miliona turista. To sve znači da je potencijal Albanije kao avio-tržišta znatno veći i drugačijeg profila od crnogorskog, pa se učinak crnogorskih i aerodroma u Tirani gotovo ni po čemu ne mogu porediti, prenose Vijesti.

Otvaranje baze Wizz Aira u Podgorici sa dva stacionirana “airbusa A 3320 neo” pojedinačnog kapaciteta po 239 putnika, te pokretanje 23 linije sa frekvencijama letjenja od dva do četiri puta nedjeljno, donosi ukupno milion raspoložih avio-sjedišta na crnogorsko tržište. To znači da će i ukupan promet Aerodroma Crne Gofre dogodine značajno porasti, ali će porasti i obaveze samog Aerodroma Podgorica koji će zbog Wizz Air-ove baze morati da uvede i treću smjenu i produži vrijeme otvorenosti za saobraćaj do značajno iza ponoći.

“Naši partneri iz Wizz Aira očekuju da će dogodine u svojim avionima imati najmanje 400.000 odlazećih putnika iz Crne Gore, a cilj im je da ‘dohvate’ pola miliona, što je prilično ambiciozno. Ono što su nam za sada prenijeli je da su veoma prijatno iznenađeni i zadovoljni tempom i brojem već prodatih karata za letove iz Podgorice koje su imali odmah nakon što je objavjlena informacija o otvaranju baze i uvođenju velikog broja novih linija u narednoj godini”, kazao je “Vijestima” Tolić.