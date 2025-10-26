Naime, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, na letu koji saobraća na liniji Podgorica – London, graničnoj kontroli su pristupila lica koja su na uvid dala putne isprave

Službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” su na Aerodromu u Podgorici kontrolisali državljane Republike Turske, te nakon sprovedenih provjera utvrdili da su pokušali da pređu državnu granicu koristeći falsifikovana dokumenta Ujedinjenog Kraljevstva.

Naime, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, na letu koji saobraća na liniji Podgorica – London, graničnoj kontroli su pristupila lica koja su na uvid dala putne isprave – pasoše Ujedinjenog Kraljevstva na imena W.S. (38), V.S. (34), te maloljetni M.S. i A.S.

Službenici policije su već na prvoj liniji granične kontrole posumnjali u vjerodostojnost i ispravnost putnih isprava zbog čega je izvršena i detaljna granična provjera kojom je utvrđeno da se radi o potpunim falsifikatima – reprodukcijama originalnih dokumenata sa brojnim uočenim odstupanjima.

Nakon prikupljenih obavještenja od ovih lica, utvrđeno je da se zapravo radi o turskim državljanima E.Y. (38), S.Y. (34), i njihovoj maloljetnoj djeci starosti 8 i 11 godina.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se E.Y. i S.Y. liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave.

Oni će danas, uz krivičnu prijavu biti sprovedeni na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu.

Nakon okončanja postupka od strane nadležnog tužilaštva i suda, Uprava policije će preduzeti mjere na udaljenju ovih lica sa teritorije Crne Gore. Imajući u vidu da se u javnosti u posljednje vrijeme pojavljuju proizvoljne i netačne interpretacije podataka o broju državljana Republike Turske koji borave u Crnoj Gori, radi sprečavanja dezinformacija i tačnog informisanja građana, obavještavamo javnost da zaključno sa 30.

septembrom 2025. godine, 13.308 državljana Republike Turske posjeduje dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad, dok 87 lica iz ove države ima odobren stalni boravak.

Uprava policije sprovodi intenzivne kontrole kretanja i zakonitosti boravka stranih državljana u Crnoj Gori. Tako su, za devet mjeseci ove godine, u odnosu na turske državljane preduzete sljedeće mjere u skladu sa Zakonom o strancima i drugim važećim propisima:

Na graničnim prelazima je donijeto 213 rješenja o zabrani ulaska, dok je zbog neprijavljenog boravka izdato 1.469 prekršajnih naloga. Donijeto je 237 rješenja o otkazu boravka, a zbog nezakonitog ulaska i boravka podnijeto je 790 prekršajnih prijava, odnosno izdato prekršajnih naloga.

U istom periodu donijeto je 40 rješenja o protjerivanju, a 42 lica su prinudno udaljena iz Crne Gore. Takođe, donijeto je 370 rješenja o dobrovoljnom povratku, dok je 26 stranih državljana smješteno u Prihvatilište za strance. U postupcima odobravanja i produženja privremenog boravka dato je 1.770 negativnih mišljenja, a podnijeto je i 1.025 inicijativa za prestanak dozvola za privremeni boravak.

U cilju zaštite unutrašnje bezbjednosti, Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem redovnih i ciljano usmjerenih aktivnosti kontrole boravka stranaca, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i u saradnji sa drugim nadležnim organima, posebno u odnosu na strane državljane koji krše propise o pravu boravka u Crnoj Gori.