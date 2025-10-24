Graničnom provjerom lica N.M., utvrđeno je da je za ovim licem raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Teheran zbog krivičnog djela prevara u bankarskom sektoru.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” su na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, izvršili kontrolu putnika sa leta strane aviokompanije, na liniji Podgorica-Pariz, i tom prilikom kontrolisali lice N.M. (44) iz Teherana, državljanku Irana, saopštili su iz UP.



Lice je predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na dalje postupanje.