Na Aerodromu Podgorica uhapšena Ruskinja (26) po međunarodnoj potjernici iz Moskve – tereti se za tešku organizovanu prevaru.

Izvor: MONDO

Granična policija je na ulazu u Crnu Goru, na Aerodromu Podgorica, uhapsila državljanku Rusije A.C. (26), za kojom je raspisana međunarodna potjernica Interpola Moskva.

Kako je saopšteno iz policije, ona se potražuje zbog organizovane prevare počinjene na posebno težak način.

Nakon identifikacije putem Interpolove baze, Ruskinja je odmah predata na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

A.C. je pokušala da uđe u Crnu Goru kada su je na granici identifikovali službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“.