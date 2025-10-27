U odnosu na podatke koje je objavila Uprava za statistiku – Monstat, to je za 1.854 više nego prošle godine, kada je registrovano 29.960 stranih preduzeća.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori, prema podacima Poreske uprave, trenutno posluje 31.814 preduzeća čiji su vlasnici strani državljani, odnosno čiji je vlasnički udio u tim privrednim subjektima veći od 50 odsto, prenosi Dan.

U odnosu na podatke koje je objavila Uprava za statistiku – Monstat, to je za 1.854 više nego prošle godine, kada je registrovano 29.960 stranih preduzeća.

U odnosu na 2023. godinu skok je od čak 7.536, kada je registrovano 24.278 stranih kompanija.

Dostigavši broj od 31.814, u odnosu na 2023. godinu, broj stranih firmi porastao je za nešto preko 23 odsto, navodi Dan.

Strane kompanije prošle godine ostvarile su prihod od kompanija 198,880 miliona eura, saopštili su za "Dan" uz Poreske uprave.

"Preduzeća koja su bila registrovana u 2024. godini, i čiji su vlasnici strani državljani (vlasnički udio veći od 50 odsto), prijavila su ukupan poslovni uspjeh (red 221 u finansijskom iskazu za 2024. godinu) 198.880.688 eura ", kazali su iz PU.

Kako su naveli, podaci o prihodima kompanija u stranom vlasništvu za 2025. godinu biće poznati tek naredne godine, jer je rok za dostavljanje finansijski iskaza za tekuću godinu 31. mart naredne godine.

Najzastupljeniji sektori među stranim firmama su trgovina na veliko i malo (7.143 firme, 23,8 odsto), građevinarstvo (4.028 firmi, 13,4 odsto), stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4.933 firme, 16,5 odsto).

Prema podacima Monstata, najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u 2024. godini je u Podgorici – 9.952, što predstavlja 33,2 odsto od ukupnog broja. Slijede opštine Budva (9.114) i Bar (3.582).

Analiza porijekla kapitala dostupna na sajtu Monstata otkriva da Turska prednjači sa 9.818 firmi (32,8 odsto), zatim Rusija sa 7.188 (24 odsto), dok je Srbija na trećem mjestu sa 3.219 firmi (10,8 odsto), a slijede Ukrajina, Njemačka i Italija, piše Dan.

I pored geopolitičkih izazova, broj ruskih firmi u Crnoj Gori i dalje raste, što ukazuje na kontinuirano interesovanje investitora iz te zemlje, posebno u sektorima građevinarstva, nekretnina i usluga.

Najviše stranih preduzeća dolaze iz Turske i Rusije, a naviše posluju u sektorima trgovina, građevinarstvo i stručne djelatnosti.

Iako najveći broj novoregistrovanih kompanija u posljednje dvije godine dolazi iz Turske, ruski državljani ostaju među najznačajnijim investitorima u Crnoj Gori, naročito u oblastima informacionih tehnologija, nekretnina i stručnih usluga. Njihovo prisustvo karakteriše veći stepen dugoročnosti i kontinuiteta u poslovanju, što ukazuje da ruski kapital u zemlji nije ograničen na kratkoročne investicije, već se postepeno uklapa u lokalnu ekonomiju. Uprkos globalnim okolnostima, ovi privredni subjekti pokazuju stabilnost i namjeru da posluju u Crnoj Gori na duže staze.

Takođe se bilježi znatan broj firmi u oblasti informisanja i komunikacija, kao i turizma i ugostiteljstva, što potvrđuje da Crna Gora ostaje atraktivna destinacija za digitalne nomade i preduzetnike iz uslužnog sektora.

Broj stranih firmi zabilježen je u svim opštinama, pa su one registovane i u Šavniku (11) i Andrijevici (13), navodi se u dostupnim podacima Monstata.