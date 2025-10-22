Predsjednik države Jakov Milatović ističe da u odnosu na sve strance koji žele da dođu u Crnu Goru, moramo da imamo jednu puno odgovorniju imigracionu politiku.

Dok broj stranaca u Crnoj Gori raste, raste i zabrinutost građana zbog sve skupljih kirija i nekretnina. Predsjednik države poručuje da je vrijeme za odgovorniju imigracionu politiku, a Udruženje podstanara upozorava da domaći stanovnici sve teže pronalaze krov nad glavom. Poslodavci, s druge strane, tvrde da bez stranih radnika – privreda ne bi mogla da funkcioniše, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Poruka Milatovića iz Njujorka stara mjesec, ali problem gorući. Prema podacima Uprave za statistiku, u posljednjih pet godina, cijena zakupa stana porasla je za oko 80 odsto, dok je cijena kvadrata za kupovinu skoro pa udvostručena. To su, između ostalog, građanima Crne Gore donijeli strani državljani, kojih je trenutno 100.000. Da je krajnje vrijeme da nadležni pooštre imigracionu poitiku, smatraju i u Udruženju podstanara, piše RTCG.

“Stranci u velikom broju su kupili ili nekretnine, ili su ih zakupili. Povećali su cijene i kvadrata stanova i renti. Ti stranci kupuju po više nekretnina, onda iznajmljuju iste nekretnine, a onda ne plaćaju ni poreze. Svjesni smo toga da se u Crnoj Gori sve odvija maltene u sivoj zoni”, kazao je Dragan Živković ispred Udruženja podstanara.

Rast cijena nekretnina i kirija pogađa i poslodavce, jer im zaposleni traže veće plate.

“Poslodavci su registrovali potrebu svojih zaposlenih da se ti koeficijenti povećaju baš zbog takvih trenutnih okolnosti, odnosno rasta cijena nekretnina. Smatram da ne postoji ništa konkretno što država može da učini u ovom trenutku po tom pitanju, već bismo trebali da sačekamo da taj zakon ponude i potražnje zapravo učini svoje”, ističe Kristina Knežević iz Unije poslodavaca.

I dok se čeka da zakon ponude i potražnje učini svoje podstanari, kaže Živković, su primorani da traže manje stanove udaljene od grada. Donosiocima odluka poručuje da agendu o socijalnom stanovanju sa dna popnu na vrh liste prioriteta, jer postaje neizdrživo.

“One cijene koje nijesu nekada rasle, sada su već i one dodatno porasle. Tako da imamo jedan trend koji, vjerujte mi, nas zabrinjava da li će se nastaviti rast cijena rentiranja tih stanova jer, opet da ponovim, nemamo zaštitu od države, nemamo politiku koja bi zaštitila domaće stanovnike”, poručuje Živković, kako prenosi RTCG.

A domaći stanovnici, u potrazi za boljim životom, idu van države. Upražnjena radna mjesta, najčešće u ugostiteljstvu, turizmu i građevini popunjavaju stranci. No to, kažu u Uniji poslodavaca, ne utiče na smanjenje cijene rada.

“Nismo registrovali takvu vrstu opadanja cijena. Prosto postoji taj neki balans i možemo reći da za svakoga ima mjesta. Da li je u pitanju neka naša radna snaga ili strana, cijena zarade zavisi isključivo od koeficijenta, od radnog mjesta, a apsolutno ne diktira činjenica da li je u pitanju neki strani državljanin ili možda neko iz naše države”, navodi Knežević.

Ipak, građani Crne Gore moraju biti na prvom mjestu kada je riječ o zapošljavanju i stambenom pitanju. To su poručili iz Kabineta predsjednika Crne Gore i kazali da analiziraju postojeće stanje, kako bi definisali mjere koje će predložiti Vladi u cilju zaštite standarda građana Crne Gore.