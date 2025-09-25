Kada je riječ o stalnom boravku, međutim, najzastupljeniji su državljani regiona - Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske, ali i Rusije...

Izvor: tofino / Alamy / Alamy / Profimedia

U Crnoj Gori boravi ukupno 100.867 stranih državljana - od čega privremeni boravak ima 71.250, a stalni 29.617 stranaca, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Ovi podaci se odnose na datum 10. septembar 2025. godine”, poručili su.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti”, pojašnjavaju da među strancima s privremenim boravkom dominiraju državljani Srbije, Ruske Federacije i Turske.

Kada je riječ o stalnom boravku, međutim, najzastupljeniji su državljani regiona - Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Hrvatske, ali i Rusije...

“Privremeni boravak ima 1.566 državljana Republike Srbije, dozvolu za privremeni boravak i rad ima 6.746 državljana Republike Srbije. Produženi privremeni boravak ima 6.131 državljanin Republike Srbije, dok stalni boravak ima 10.653 državljanina Republike Srbije”, stoji u odgovorima.

Kada su u pitanju državljani Ruske Federacije, podaci MUP-a pokazuju da njih 3.627 ima privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad 2.954, a produženi privremeni boravak ima 12.936...

“Dok stalni boravak ima 1.764 državljanina Ruske Federacije”, precizira Ministarstvo.

Prema istim podacima, privremeni boravak ima 1.427 državljana Turske, dozvolu za privremeni boravak i rad 8.152, produženi privremeni boravak 3.712, dok stalni boravak ima 86 državljanina Turske...

U posljednje tri godine, zaključno sa 1. septembrom 2025. godine, Direkciji za azil podnijet je 351 zahtjev za međunarodnu zaštitu, pišu Vijesti.

Najviše ih dolazi iz Rusije, Turske i Bjelorusije.

“U ovom periodu odobrene su 47 međunarodne zaštite, odbijeno je 184 zahtjeva, dok su 74 postupka i dalje u toku”, navode iz Ministarstva.

Odgovarajući na pitanja lista, objasnili su da se provjera podnosilaca zahtjeva za međunarodnu zaštitu, uključujući bezbjednosne aspekte, obavlja u skladu sa važećim zakonodavstvom, međunarodnim standardima i jasno utvrđenim nadležnostima organizacionih jedinica iz ovog sistema.

U tom kontekstu, ključnu ulogu ima granična policija.

“Bezbjednosni aspekti lica koja ulaze u zemlju ili izražavaju namjeru da traže međunarodnu zaštitu su u nadležnosti Sektora granične policije, koja preduzima mjere i radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, uključujući provjere identiteta i eventualnih bezbjednosnih rizika”, dodali su iz MUP-a.

Direkcija za azil, objašnjavaju, nadležna je za postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu i razmatra sve relevantne činjenice, uključujući i eventualne bezbjednosne aspekte, u skladu sa zakonom, međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava, prenose Vijesti.

“Odluke se donose individualno, nepristrasno i na osnovu sveobuhvatne procjene svih okolnosti konkretnog slučaja. Dakle, cjelokupan proces se vodi u skladu sa međunarodnim standardima i principima pravičnog postupanja, uz poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda”, rečeno je “Vijestima” iz institucije kojom rukovodi Danilo Šaranović.

“Vijesti” su nedavno objavile da u prosjeku gotovo dva strana državljanina dnevno budu procesuirana u Crnoj Gori zbog sumnje da su počinili krivična djela.

To su, takođe, podaci MUP-a koji pokazuju petogodišnji presjek koji obuhvata period od početka 2020. do kraja 2024. godine.

U tom periodu, ukupno 3.334 strana državljanina bila su povezana sa 3.385 krivičnih djela, što znači da godišnje u prosjeku bude procesuirano 667 osoba za 677 krivičnih djela.

Iz Uprave policije rečeno je da je samo od januara 2025. do 1. jula evidentirano 268 stranih državljana za 333 krivična djela.

“Uprava policije je nadležnim tužilaštvima u periodu od početka 2020. do kraja 2024. godine procesuirala ukupno 3.334 strana državljanina zbog osnovane sumnje da su počinili 3.385 krivičnih djela. U periodu od 1. januara do 1. jula 2025. godine, u evidenciji učinilaca krivičnih djela, evidentirano je ukupno 268 stranih državljana za 333 krivična djela”, saopšteno je listu nedavno iz UP kojom rukovodi Lazar Šćepanović.

Državljani Srbije najčešći su počinioci krivičnih djela među stranim državljanima, a zatim slijede državljani Kosova, Albanije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Turske...

Za tih pet godina, srpski državljani počinili su ukupno 936 krivičnih djela, Kosovari 439, Albanci 323, državljani BiH 321, Rusije 260, Turske 253...

Upoređujući ukupnu statistiku po godinama, proizilazi da stranci najveći broj krivičnih djela počine na primorju.

Najzastupljenije vrste krivičnih djela u skoro svim godinama su ona koja se tiču saobraćaja, falsifikovanja, krađe, zloupotrebe droga i nasilja u porodici.

Imajući u vidu položaj Crne Gore kao tranzitne zemlje na migracionoj ruti, kao i njenu poziciju atraktivne turističke destinacije, najveći broj stranih državljana procesuiran je na teritoriji Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", što korespondira migratornim i turističkim kretanjima u južnim opštinama države, saopšteno je "Vijestima" ranije iz Uprave policije

Što se tiče stalnog boravka, najzastupljeniji su državljani zemalja okruženja i to: Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Hrvatske, te Ruske Federacije...

Iz MUP-a pojašnjavaju da se svaka osoba koja traži međunarodnu zaštitu provjerava po jasno definisanim procedurama

Podaci ukazuju da Crna Gora sve više funkcioniše kao zemlja prijema, a ne samo tranzita, ali to sa sobom nosi i šanse i rizike.