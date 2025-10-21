Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) smijenio je većinom glasova 5:2 izvršnog direktora Elektroprivrede Ivana Bulatovića.

Izvor: EPCG

Prema informacija našeg portala riječ je o političkoj smjeni, koja je sprovedena nezakonito, što je na samoj sjednici potvrdio član UO, dipl. pravnik sa dugogodišnjim iskustvom Neven Gošović, koji je i izašao sa glasanja.

Bulatović važi za jednog od najvećih stručnjaka u energetskom sektoru u Crnoj Gori. Svoju poslovnu karijeru je počeo 2004. godine u Elektroprivredi Crne Gore na jednom od najcjenjenijih i najstručnijih inženjerskih poslova, inženjer za relejnu zastitu. Postigavši rezultate u kratkom roku, ubrzo je postao Glavni inženjer za zaštitu u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu. U isto vrijeme stekao je priznanja i međunarodni ugled objavljujući radove na temu elektroenergetike kako na domaćim tako i inostranim konferencijama.

Godine 2013, postao je Izvršni direktor CGES-a. U svom četvorogodišnjem mandatu ostvario je izuzetne, čak u to vrijeme rekordne rezulate. Za vrijeme njegovog mandata postavljen je podmorski kabal između Crne Gore i Italije, jedan od najznačajnijih elektroenergetskih projekata od postanka Crne Gore do danas, koji Crnoj Gori tj. CGES-u i njegovim akcionarima, direktno i indirektno donosi prihod od preko 50 miliona eura godišnje.

Posebno važno je istaći da je za vrijeme njegovog mandata CGES obezbijedio bespovratna sredstva u iznosu od 25 miliona eura za rekonstrukciju postrojenja CGES-a u okviru izgradnje trans balkanskog koridora, sto je svojim izlaganjima Ursule Fon der Layen vise puta isticala.

Kolika je međunarodna priznatost kvaliteta ovog inženjera govori i podatak da je bio na čelu Skupštine i član nadzornog odbora nakon osnivanja Centra za kordinaciju sigurnosti u Beogradu, a o čijem radu i uspješnom poslovanju i danas govore njegove kolege i saradnici.

Takođe, prepoznao je ideju stvaranja tržišta električne energije u Crnoj Gori i dao značajan doprinos u formiranju Berze električne energije u Crnoj Gori koja danas uspješno posluje i ostvaruje značajne rezultate na polju trgovine električnom energijom.

2019. godine, Ivan Bulatović se prijavljuje na međunarodni konkurs za Izvršnog direktora Kancelarije za kordinisane aukcije za jugo-istočnu Evropu, koja je u vlasništvu osam operatora prenosnih sistema, uključujući dva iz EU. Na tom konkursu, gdje su bili prijavljeni kandidati kako iz Crne Gore tako iz inostranstva, biva jednoglasno izglasan od strane devet članova Odbora direktora iz osam država.

Dolaskom Ivana Bulatovića na mjesto Izvršnog direktora SEECAO, ova kompanija se pozicionira kao kompanija za alokaciju kapaciteta za jugoistočnu Evropu, pored još samo jedne kompanije na nivou EU. Takođe broj granica na kojima se trguje kapacitetima preko kompanije SEECAO je porastao u prvim godinama njegovog mandata sa 4 na 10, a prihod sa 50 miliona eura na preko 200 miliona, uz zadovoljstvo preko dvije stotine trgovaca iz čitave Evrope.

O međunarodnom priznanju inženjerskog kvaliteta ovog kandidata govori i činjenica da je 2022. godine izabran za člana Odbora direktora Terna Crna Gora, dio Terna grupe, gdje pored dva člana Odbora direktora iz Italije, je uticao na vođenje kompanije kao nezavisni ekspert iz oblasti energetike.

Ivan Bulatovic je 2023. godine imenovan za Predsjednika Odbora udruženja energetike i rudarstva pri Privrednoj komori Crne Gore, koje broji preko 20 članova uključujići i sve najveće energetske kompanije EPCG, CEDIS, CGES, Rudnik uglja, KAP, i mnoge druge kompanije kako iz energetike i rudarstva tako i naftnih kompanija.

2024. godine se prijavljuje na prvi otvoreni konkurs za izvršnog direktora u EPCG i među 9 kandidata biva izabran kao kandidat sa najboljim referencama.

Tokom njegovog rukovodjenja kompanijom EPCG bilježi značajne rezulatae kako u zemlji tako i na međunarodnim poljima. U završnoj fazi je ekološka rekonstrukcija koja je godina odlagana, realizuje se vjetroelektatana Gvozd 1 i vjetroelektrana Gvzod 2 prve vjetroelketrane u vlasništvu EPCG, počeli su geološki radovi za HE Kruševo, završene su prve veće solarne elektrane u vlasništvu EPCG snage 20 MW, priključene SE u Željezari snage 10MW, pokrenut postupak za nabavku dva baterijska sistema, u potpunosti stabilizovan rad ćerki kompanija Solar gradnje i Željezare. Do kraja godine pod njegovim vodjstvom preko 100 MW novih izvora ili 15% povećanja ukupne proizvodnje EPCG.

O njegovim referncama kao izvršnog direktora EPCG govore i praznaja renomirabih partnera kao sto su Akuo, Edf, Voith i slično.