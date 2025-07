Ugovor sa “8B Capital” je potpisan u julu 2024. na period od 50 godina, a švajcarska kompanija se obavezala da u roku od godinu od datuma potpisivanja ugovora i pokretanja proizvodnje uloži 7,75 miliona, dok će za pet godina kako su naveli u ponudi uložiti 36,85 miliona

Vlasnik švajcarske firme “8B Capital” Igor Šamiz, kako “Vijesti” nezvanično saznaju, nije uplatio Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) dug koji po osnovu zakupa pogona Željezare, Čeličane i Kovačnice, i ustupanja radnika od oktobra do maja, kada je EPCG jednostrano raskinula ugovor. Riječ je o sumi od od oko 650 do 700 hiljada eura. Rok za isplatu ovog duga je istekao, a postojale su naznake da ako Šamiz do juče uplati dio duga od 250 hiljada eura i obaveže se da će ostatak izmiriti u ratama, postoji mogućnost da sa njim potpišu aneks ugovora.