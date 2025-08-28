Na sastanku u TE Pljevlja je ocijenjeno da su ključni sistemi u visokom stepenu realizacije.

Ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja teče planiranom dinamikom i ulazi u završnu fazu, poručeno je sa sastanka ministra energetike i rudarstva, Admira Šahmanovića, sa menadžmentom Elektroprivrede (EPCG).

Na sastanku u TE Pljevlja je ocijenjeno da su ključni sistemi u visokom stepenu realizacije.

"Kanal dimnih gasova završen je više od 78 odsto, spajanje starog i novog cirkulacionog sistema vode realizovano je 97 odsto, a adaptacija dimnjaka teče planiranom brzinom i biće gotova do sredine oktobra. Adaptacija kotla ulazi u završnu fazu, dok se u isto vrijeme izvode radovi na remontu generatora i prateće opreme, čime se obezbjeđuje dugoročna pouzdanost rada", navodi se u saopštenju.

Poseban značaj, kako se dodaje, ima projekat toplifikacije Pljevalja, gdje je već završeno preko 90 odsto primarnog toplovoda, što znači da će se veoma brzo završiti dionica u nadležnosti EPCG.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao je da su ekološka rekonstrukcija i modernizacija TE Pljevlja dokaz da je moguće da se osavremene kapaciteti i usklade sa najvišim ekološkim standardima.

"Na taj način obezbjeđujemo stabilnost energetskog sistema Crne Gore i čistije okruženje za građane. Posebno nas raduje toplifikacija, koja donosi direktnu korist Pljevljacima i pokazuje da EPCG radi u interesu zajednice“, kazao je Bulatović.

Šahmanović je naveo da projekat potvrđuje uspješnu saradnju države i EPCG.

"Radovi se realizuju u skladu sa planom, a uvjeren sam da će Pljevljaci vrlo brzo osjetiti benefite toplifikacije i da će TE Pljevlja biti primjer kako se tradicionalni kapaciteti mogu prilagoditi evropskim standardima. Ovo je zajednički uspjeh države, EPCG i građana, koji pokazuje da zajedno gradimo sigurnu i održivu energetsku budućnost“, poručio je Šahmanović.

Nakon sastanka u TE, Bulatović i Šahmanović su posjetili i Rudnik uglja Pljevlja, gdje su, tokom razgovora sa izvršnim direktorom, Nemanjom Lakovićem, konstatovali da se projekat izmještanja rijeke Ćehotine realizuje po planu, te da je do sada završeno 60 odsto radova.

Laković je rekao da je izmještanje korita rijeke Ćehotine složen i odgovoran posao, ali da se sve aktivnosti obavljaju u skladu sa planiranom dinamikom.

"Uvjereni smo da ćemo posao završiti u predviđenom roku, čime obezbjeđujemo ne samo nesmetanu proizvodnju, već i zaštitu životne sredine na prostoru Pljevalja“, naveo je Laković.

Iz EPCG je saopšteno da se zajedničkim naporima sa Rudnikom uglja i državom, najveći energetsko–ekološki projekti u Crnoj Gori realizuju predviđenom dinamikom.

Ekološka rekonstrukcija TE i toplifikacija grada, uz projekat izmještanja rijeke Ćehotine, potvrđuju da su, kako je saopšteno, Pljevlja centar savremenih energetskih ulaganja, ali i primjer kako se odgovorno gradi sigurnija i zdravija budućnost za cijelu Crnu Goru.