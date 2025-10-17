Nemanji Lacmanu, koji je donedavno pokrivao poziciju zamjenika glavnog i odgovornog urednika u Radio-televiziji Podgorica (RTV Podgorica) i uredniku televizije tog lokalnog javnog emitera Milanu Sekuloviću uručeni su otkazi

Inspekcija rada je reagovala nakon što je vrhovna revizija u izvještaju ulazala na nepravilnosti u vezi sa zapošljavanjem u RTV Podgorica. Inspekcija je konstatovala da su Sekulović i Lacman nezakonito zaposleni - kroz sporazume o preuzimanju zaposlenog iz privatnih medija, bez javnog oglašavanja tih pozicija, prenose Vijesti.

Za vršiteljku dužnosti urednika televizije imenovana je Nevena Cvijović.

Pozicije koje su pokrivali Lacman i Sekulović danas su oglašene na sajtu Zavoda za zapošljavanje.

Izvršni direktor RTV Podgorica Vladimir Otašević kazao je "Vijestima" da je 13. oktobra inspektorka rada donijela rješenje i naložila otklanjanje nepravilnosti. Dan kasnije, kako je odgovorio redakciji, donio je rješenje o prestanku radnog odnosa Sekuloviću i Lacmanu, pišu Vijesti.

"Na osnovu Rješenja o otklanjanju nepravilnosti br. 2504/25 od 13.10.2025. godine, koje je donijela inspektorka Odjeljenja za inspekciju rada Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja dana 14.10.2025. godine, kao izvršni direktor RTV Podgorica donio sam dva rješenja o prestanku radnog odnosa - za zamjenika glavnog i odgovornog urednika RTV Podgorica Nemanju Lacmana i urednika TV Podgorica Milana Sekulovića. Radi se o kolegama koji su zaposlenje dobili prošle godine, na osnovu Sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz privatnih medija, bez javnog oglasa. Inspekcija je tražila da se ta nepravilnost otkloni i ja sam kao izvršni direktor, poštujući odluku nadležnog državnog organa, promptno reagovao“, odgovorio je Otašević "Vijestima".

On tvrdi da se radi o "epilogu izvještaja Državne revizorske institucije (DRI), koji je poslat Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT), pa iz tog tužilaštva isti putovao u Osnovno državno tužilaštvo (ODT), pa na kraju došao i do Odjeljenja za inspekciju rada".

"Tako, da je to epilog cijele priče pojedinih političkih eksponenata, koji su tvrdili da zbog mog rada u RTV Podgorica treba da uđe Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i da se tu rade razna krivična djela od dolaska novog menadžmenta. Dakle, jasno je utvrđeno nema krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti i epilog svega je to da nije bilo ni prekršajnog naloga, koji će biti izbjegnut promptnom reakcijom. RTV Podgorica nastavlja svoj rad. U skladu sa zakonom, uskoro očekujemo popunjavanje upražnjenih pozicija - Zamjenika glavnog i odgovornog urednika RTV Podgorica i Urednika TV Podgorica“, poručio je Otašević.

Sekulović je bio i urednik emisije "Referat" na televiziji Podgorica. Na odjavnoj špici izdanja "Referata" od ponedjeljka (13. oktobar) bio je predstavljen kao urednik televizije. U tom izdanju "Referata" gost je, pored ostalih, bio i Lacman kojeg je Sekulović i najavio kao zamjenika glavnog i odgovornog urednika televizije.

Opozicija: Savjet da reaguje

Odbornik opozicionog Evropskog saveza u Skupštini Glavnog grada Miloš Mašković oko podne je na svom nalogu na mreži X saopštio da je Sekulović "bio nezakonito zaposlen više od godinu i po dana".

"... Bez javnog konkursa i bez ispunjavanja zakonom propisanih uslova. Sekulović je imenovan na uredničku funkciju iako nikada nije radio na televiziji i nije imao uredničkog iskustva, što potvrđuje da je cijeli proces bio politički motivisan i potpuno nezakonit“, saopštio je Mašković.

On je pozvao članove Savjeta RTV Podgorica da odmah reaguju.

"Pozivam članove Savjeta RTV Podgorica, kojima je stalo do poštovanja zakona (ako ima takvih), da odmah reaguju, razriješe direktora RTV Podgorica Vladimira Otaševića, obezbijede sprovođenje konkursa u skladu sa zakonom i javno objave sve finansijske i kadrovske odluke koje su u međuvremenu donošene", poručio je Mašković u objavi.

Njegov kolega iz opozicionog DPS-a Andrija Klikovac pozvao je upravu Glavnog grada da objavi nalaz interne revizije u vezi sa poslovanjem RTV Podgorica, prenose Vijesti.

Pozivam upravu Glavnog grada Podgorica da objavi nalaz interne revizije u vezi poslovanja RTV Mrak (Gradska) u kojem je konstatovano da je poslovanje televizije bilo suprotno brojnim zakonima.



Klikovac je, takođe, u objavi na mreži X naveo da je u toj reviziji konstatovano da je poslovanje televizije bilo suprotno brojnim zakonima.

"Posebno je interesantno na koji način su suprotno Zakonu o radu zaposleni (preuzeti) pojedini novinari iz privatnih medija i tako je pričinjena velika šteta za budžet građana Podgorice. Sad je i jasno zašto direktor ne odgovara na brojna pitanja odbornika i ne poštuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Kriju se brojna kršenja zakona, razne fakture i 'specijalni' aneksi ugovora. PS - ko je novi urednik/ urednica", napisao je Klikovac, navode Vijesti.



Oglasi za ove pozicije otvoreni su osam dana. Prema detaljima objavljenim na sajtu Zavoda za zapošljavanje, te dvije pozicije podrazumijevaju rad u smjenama, zaradu od 800 eura...

Potrebna je diploma fakulteta humanističkih nauka, VI ili VII nivo kvalifikacija i najmanje tri godine radnog iskustva na novinarskim poslovima.

Kandidati treba da dostave biografiju, dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja za koje je raspisan oglas, uvjerenje ili potvrdu o potrebnom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte, ali i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i da nijesu osuđivani za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad. Ta uvjeranja ne smiju biti starija od šest mjeseci.