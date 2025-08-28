Od početka maja do 24. avgusta sprovedeno je 2.904 kontrole, pri čemu je identifikovano 556 nepravilnosti.

Poreska uprava Crne Gore je tokom ljetnje turističke sezone pojačala je inspekcijski nadzor, što je rezultiralo izricanjem više od 2,3 miliona eura kazni.

„S ciljem suzbijanja neformalne ekonomije, jačanja poreske discipline i unapređenja zakonitosti poslovanja, posebna pažnja usmjerena je na poreske obveznike u sektoru ugostiteljstva i trgovine“, saopšteno je u Poreskoj upravi, prenosi Antena M.

Od početka maja do 24. avgusta sprovedeno je 2.904 kontrole, pri čemu je identifikovano 556 nepravilnosti.

„Na osnovu toga izdato je 741 prekršajnih naloga, sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2.282.100 eura“, navode u PU.

Kako dodaju, zaduženje po osnovu izrečenih kazni iznosi 1.521.023 eura, od čega je naplaćeno 760.738 eura, odnosno 50 odsto.

„Naplata se odnosi na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i kazne platili u roku od osam dana, umanjene za trećinu shodno Zakonu o prekršajima“, precizirali su.

U izvještajnom periodu kod 24 poreska obveznika izrečena je mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Posebna pažnja bila je usmjerena i na izdavaoce privatnog smještaja.

„Od početka maja sprovedena je 181 kontrola, tokom kojih je utvrđeno 97 nepravilnosti i izrečeno 204.500 eura novčanih kazni“, dodaje se u saopštenju, naglašavajući da će ovaj sektor i dalje biti pod posebnim nadzorom.

Poreska uprava poručuje da će nastaviti aktivnosti jačanja komunikacije i povjerenja sa poreskim obveznicima.

„Dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza, uredno prijavljivanje prihoda i blagovremeno plaćanje poreza predstavlja ključni korak ka izgradnji stabilnog i transparentnog poreskog sistema“, ističu oni.

Građanima je upućen i apel da pomognu u suzbijanju neformalne ekonomije, piše Antena M.

„Pozivamo građane da eventualne nepravilnosti prijave pozivom na broj Call centra 19707 ili putem platforme ‘Budi odgovoran’“, zaključuje se u saopštenju.