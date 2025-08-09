Zabranili uvoz više od 22.000 litara alkoholnih i bezalkoholnih pića

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Neodržavanje higijene u objektima, nebezbjedna pića iz uvoza i radnici bez obuke - to su najčešće nepravilnosti koje su inspektori za hranu zatekli tokom jula, a koje su dovele do kazni od ukupno 77.720 eura i zabrane uvoza više od 22.000 litara alkoholnih i bezalkoholnih pića, prenose Vijesti.

Inspektori za hranu i veterinarski inspektori sproveli su pojačane kontrole u skladu s planom ljetnje turističke sezone, planom rada Sektora za bezbjednost hrane i prijavama potrošača. Provjeravani su objekti u kojima se posluje hranom od unutrašnjeg uređenja i opreme, preko porijekla sirovina i temperaturnih režima, do primjene HACCP sistema i Dobre higijenske prakse.

Tokom mjeseca pregledano je 85 objekata, a najčešće utvrđene nepravilnosti bile su prljavština, neispravna oprema i nedovoljna obučenost zaposlenih kada je u pitanju higijena i bezbjednost hrane.

Zbog uočenih propusta izrečeno je 136 upravnih mjera, odnosno devet rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 20 o povlačenju i uništavanju nebezbjedne hrane, četiri o zabrani rada i 103 ukaza o otklanjanju nedostataka. Izdato je 310 prekršajnih naloga, a novčane kazne iznosile su 77.720 eura. Izvršene su i četiri kontrole sprovođenja ranije naloženih mjera.

U julu je pregledano 2.735 pošiljki hrane neživotinjskog porijekla i 783 pošiljke materijala i predmeta koji dolaze u kontakt s hranom. Provjeravana je dokumentacija, oznake, pakovanje, količina, temperaturni režim, kao i organoleptička svojstva, uz laboratorijska ispitivanja.

Od hrane neživotinjskog porijekla uzeto je 347 uzoraka, a od predmeta i materijala 22. Na osnovu utvrđene usklađenosti, odobren je uvoz 2.733 pošiljki hrane i svih 783 pošiljki materijala i predmeta. Zabranjen je uvoz dvije pošiljke pića u ukupnoj količini od 22.365 litara zbog neispunjavanja propisa.

Za preglede uvoza naplaćene su takse od 118.803,55 eura.

Inspekcija je tokom jula primila 17 prijava građana, uglavnom zbog proizvoda s isteklim rokom ili promijenjenim svojstvima. Po svakoj prijavi izvršen je pregled, a podnosioci su obaviješteni o mjerama, osim u slučajevima anonimnih prijava, pišu Vijesti.