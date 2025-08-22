Ne preciziraju šta će biti sa onima koji na crno rade u stanovima

Sanitarna inspekcija upozorila je uvoznike da ne uvoze kozmetičke proizvode koji sadrže potencijalno kancerogenu supstancu TPO (trimetilbenzol-diizopropilperoksid) jer će od 1. septembra, kada na snagu stupi regulativa Evropske unije, preduzimati kaznene mjere koje za pravna lica iznose i do 25.000 eura.

To su “Vijestima” kazali iz Ministarstva zdravlja, u čijoj je nadležnosti sanitarna inspekcija.



Poručuju da će svi proizvodi koji sadrže opasne supstance biti uklonjeni sa tržišta, a subjekti koji ih stave u promet, pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, mogu biti novčano kažnjeni. Ipak, nisu precizirali na koji način se mogu kontrolisati kozmetičari u salonima koji rade na crno, uglavnom u stanovima.

TPO je supstanca koja omogućava brzo očvršćavanje UV gelova za nokte pod LED ili UV lampama. Koristi se u koncentracijama do pet odsto u profesionalnim formulacijama za lakove za nokte, lijepak za trepavice, gelove i UV završne premaze, prenose Vijesti.

Evropska agencija za hemikalije i Evropski naučni komitet za bezbjednost potrošača klasifikovali su TPO u kategoriju supstanci koje se mogu smatrati opasnim i toksičnim po reproduktivno zdravlje, ali i potencijalno kancerogenim. Ova supstanca se, kako je odlučeno, briše sa dozvoljene liste kozmetičkih sastojaka.

Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su u obavezi da uključe propise EU u nacionalno zakonodavstvo, pa će izmijeniti i dopuniti Pravilnik o utvrđivanju Liste zabranjenih supstanci u kozmetičkim proizvodima.

“Ministarstvo zdravlja prati propise EU iz svoje nadložnosti, između ostalih i Regulativu (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, sa svim njenim izmjenama. Novom Regulativom (EU) 2025/877 koja je objavljena 12. maja 2025. godine, TPO se zabranjuje za upotrebu u kozmetičkim proizvodima. Ova Regulativa u cjelosti je obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama EU od 1. septembra 2025. godine”, piše u odgovoru.

Iz ministarstva kažu da će sanitarna inspekcija, nakon stupanja na snagu novog pravilnika, kontrolisati dokumentaciju kozmetičkih proizvoda prilikom uvoza. Ukoliko ne budu usklađeni sa propisima, sanitarna inspekcija zabraniće uvoz tih proizvoda, rekli su iz ministarstva, pišu Vijesti.

Iz više kozmetičkih salona “Vijestima” su kazali da su brojni kozmetičari preko uvoznika u prethodnom periodu naručili veće količine gelova i lakova koji sadrže TPO. Zbog zabrane, tvrde, biće prinuđeni da ih stave van upotrebe, ali je pitanje šta će biti sa onima koji na crno, u stanovima, koriste sporne proizvode.

Iz ministarstva su rekli da je sanitarna inspekcija upoznala uvoznike da ne namjeravaju da uvoze proizvode koji sadrže TPO jer će preduzimati kaznene mjere u skladu sa članom 52 Zakona o kozmetičkim proizvodima.

Tom odredbom, precizirali su, predviđene su novčane kazne od 500 do 25.000 eura za prekršaj pravnih lica. Istovremeno, odgovorno lice u pravnom licu rizikuje novčanu kaznu od 200 do 2.000 eura, preduzetnik kaznu od 300 do 6.000 eura, a fizičko lice od 200 do 2.000.

Iz ministarstva su naglasili da do sada nisu dobili zvanična obavještenja od institucija EU, proizvođača, distributera ili uvoznika u vezi sa konkretnim proizvodima koji sadrže TPO.

“Ipak, imajući u vidu dostupne informacije i propise EU, Direkcija za sanitarni nadzor već postupa u okviru svojih redovnih aktivnosti”, ističu iz ovog resora, prenose Vijesti.

Pojasnili su da Zakon o kozmetičkim proizvodima iz 2019. godine jasno definiše da se na tržište mogu staviti samo bezbjedni proizvodi, koji ne sadrže zabranjene ili ograničene supstance, kao ni one koje su klasifikovane kao CMR (karcinogene, mutagene ili toksične po reprodukciju), osim u izuzetnim slučajevima kada su bezbjedne i provjerene od strane Evropske komisije (SCCS).

“Sanitarni inspektori imaju zakonska ovlašćenja da, na osnovu procjene rizika, zabrane prodaju, promet ili korišćenje proizvoda koji nisu usklađeni sa zakonom. Nadzor se vrši pri uvozu, u prodajnim objektima i kozmetičkim salonima, uključujući fizičku kontrolu proizvoda i pregled prateće dokumentacije”, zaključuju iz Ministarstva.