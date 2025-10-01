Kako su naglasili, navedeni Zakon, kojim je utvrđeno da lične karte izdate po ranijem zakonu prestaju da važe 30. septembra 2025. godine, iz nadležnosti je Ministarstva unutrašnjih poslova.

Centralna banka Crne Gore CBCG, saopštila je kako nema nadležnost u sprovođenju Zakona o ličnoj karti, te da ne može uticati na poteškoće koje obaveza o zamjeni ličnih karata može uzrokovati u kiorišćenju bankarskih usluga, prenosi CdM.

“Razumijevajući zabrinutost građana i nedoumice izazvane pojedinim interpretacijama u vezi sa obavezom zamjene ličnih karata, kao i poteškoće koje ova obaveza može uzrokovati u korišćenju bankarskih usluga, a radi pojašnjenja, podsjećamo da Centralna banka Crne Gore nema nadležnost u sprovođenju Zakona o ličnoj karti”, saopšteno je iz te banke.

Kako su naglasili, navedeni Zakon, kojim je utvrđeno da lične karte izdate po ranijem zakonu prestaju da važe 30. septembra 2025. godine, iz nadležnosti je Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je takođe iz nadležnosti MUP-a, Centralna banka vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona od strane subjekata kojima je CBCG izdala dozvolu za rad, a među kojima su i banke”, dodaju u saopštenju.

Obaveza banaka po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ističu, je da izvrše identifikaciju klijenata u slučajevima i na način propisan tim zakonom.

“Takođe, podsjećamo da se ličnom ispravom u smislu ovog Zakona smatra lična karta, pasoš i drugi dokumenti propisani zakonom. Identifikacijom klijenta istovremeno se obezbjeđuje i dodatna zaštita od mogućih zloupotreba i prevara”, navode u saopštenju.

CBCG, poručuju, ostaje u potpunosti posvećena zaštiti interesa građana i ispunjavanju svojih zakonom propisanih funkcija i istovremeno očekuje od banaka da na blagovremen i razumljiv način informišu svoje klijente o njihovim pravima i obavezama, kako bi se obezbijedilo nesmetano pružanje usluga tim klijentima, piše CdM.

“Svjesni smo da građani mogu imati brojna pitanja i nedoumice. Centralna banka Crne Gore stoji na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja u vezi sa zaštitom potrošača i primjenom zakonskih obaveza u bankarskom poslovanju. Za informacije i podršku, građani se mogu obratiti putem e-mail adrese [email protected] radnim danima od 08:00 do 16:00 časova”, zaključuju u saopštenju.