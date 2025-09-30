Iz CBCG su rekli da je posljednjim izmjenama zakona iz februara ove godine bilo izvršeno njegovo potpuno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije (EU).

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) utvrdio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, saopšteno je iz te vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG su rekli da je posljednjim izmjenama zakona iz februara ove godine bilo izvršeno njegovo potpuno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije (EU), pišu Vijesti.

"Kako je u međuvremenu došlo do nove, značajne izmjene regulatornog okvira u oblasti finansijskih usluga, koji će u EU biti u primjeni od 11. januara, u cilju održavanja dinamike usklađivanja domaćeg pravnog okvira sa EU standardima i ispunjenosti prvog mjerila iz pregovaračkog Poglavlja 9, CBCG je pripremila novi Nacrt zakona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su njime obuhvaćeni zahtjevi iz oblasti digitalne otpornosti finansijskog tržišta (DORA paket) i novog okvira za regulisanje kriptoimovine (MiCA regulativa), kao i finalni standardi u vezi sa kapitalnim zahtjevima i upravljanjem rizicima (CRD 6/CRR 3 paket).

Iz CBCG su kazali da se unapređenjem tog sistemskog zakona obezbjeđuje da domaći bankarski sektor nastavi da posluje u punoj usklađenosti sa najvišim evropskim standardima, čime se dodatno jača stabilnost sistema i povjerenje građana i investitora.

Oni su rekli da se konkretne izmjene odnose na unapređenje sistema upravljanja rizicima, naročito u pogledu rizika koncentracije koji proizlazi iz izloženosti prema centralnim drugim ugovornim stranama i ESG rizika, na proširivanje djelatnosti, odnosno obima finansijskih usluga koje kreditne institucije mogu obavljati, a koje su u vezi sa elektronskim novcem, kriptovalutama i tokenima vezanim za imovinu.

"Uvodi se novi zahtjev u vezi sa sticanjem ili prodajom materijalnog učešća, što podrazumijeva sticanje materijalnog učešća u subjektima finansijskog ili nefinansijskog sektora od najmanje 15 odsto priznatog kapitala sticaoca tog učešća“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se izmjene odnose na unapređenje zahtjeva za procjenu primjerenosti članova organa upravljanja kreditne institucije, uključujući i procjenu primjerenosti lica odgovornih za rad funkcija internih kontrola i glavnog finansijskog direktora u pojedinim subjektima, prenose Vijesti.

Iz CBCG su rekli da se unapređuje zahtjev za kreditne institucije u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (IKT).

"U cilju daljeg usklađivanja sa regulatornim okvirom EU, Savjet je usvojio i Odluku o bližim uslovima za pružanje finansijske podrške u okviru grupe kreditnih institucija i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima koji su povezani sa eksternalizacijom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet podržao inicijativu za učlanjenje CBCG u međunarodnu sigurnosnu platformu OSSAT (Operational Security Situational Awareness Teleconference), koju vodi ECB, a koja okuplja centralne banke, regulatore i međunarodne finansijske institucije radi razmjene informacija i jačanja sajber otpornosti.

Kako je saopšteno, članstvo CBCG u OSSAT-u obezbijediće pristup povjerljivim obavještajnim podacima i iskustvima, što predstavlja važan korak u unapređenju sigurnosti i modernizacije domaće finansijske infrastrukture.

"Savjet je razmatrao i usvojio Makroekonomski izvještaj CBCG 1/2025, Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za jul i avgust ove godine, Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za drugi kvartal ove godine, Odluku o dopuni odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja CBCG, kao i druge materijale iz domena svoje nadležnosti“, kaže se u saopštenju.