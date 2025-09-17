Prva dva izvještaja se odnose na period kada je tom institucijom rukovodio bivši guverner Radoje Žugić, dok se prošlogodišnji izvještaj odnosi na mandat guvernerke Irena Radović.

Izvor: Skupština Crne Gore/Youtube

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet danas nije podržao izvještaje o radu Centralne banke za 2022 .i 2023. godinu, dok je većina izglasala izvještaj vrhovne monetarne institucije za 2024. godinu.

Odbor za ekonomiju prije sedam dana nije glasao o izvještajima Centralne banke za 2022, 2023. i 2024. godinu jer su na kraju rasprave u sali bila svega dva od 13 poslanika članova odbora i to predsjednik Odbora Boris Mugoša i Mirsad Nurković.

Guvernerka Irena Radović i viceguverneri Zorica Kalezić i Nikola Fabris su u svojim izlaganjima naveli šta je sve Centralna banka uradila proteklih godina, da je ispunjena regulacija koju je tražila Evropska unija, od čega većina i prije roka, da je uspješno završena priprema SEPA međunarodnih plaćanja koja počinje od oktobra koja će značajno skratiti vrijeme za prijem novca, dok su najavili da će naredna usklađivanja sa EU normativom donijeti značajno niže cijene bankarskih naknada, kao i da već narednog mjeseca počinje u Crnoj Gori da posluje prva evropska fin-tech kompanija i da se za dolazak interesuje više digitalnih banaka iz Evrope.