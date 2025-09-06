U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju avgusta u blokadi bilo 21,1 hiljadu preduzeća i preduzetnika, 0,38 odsto više nego na kraju jula.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,52 milijarde eura, što je 1,75 odsto više nego u julu.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 35,21 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 534,62 miliona eura.

Kako se navodi, 54,15 odsto ukupnog iznosa blokade ili 822,15 miliona eura, otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,24 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,29 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 34,97 miliona eura, što je 2,3 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 19,8 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano 1,48 milijardi eura.