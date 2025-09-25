Iz DRI kažu da najava podnošenja krivične prijave protiv senatora DRI Milana Dabovića zbog izraženog mišljenja na predmetnu reviziju u svojstvu člana Kolegijuma DRI, izraz je neprimjerenog i nedopustivog nepoznavanja prije svega Ustava Crne Gore.

Izvor: : EPCG Solar gradnja

Državna kompanija “EPCG Solar gradnja” najavila je da će podnijeti krivične prijave protiv člana Senata Državne revizorske institucije (DRI) Milana Dabovića i nedavno penzionisanog senatora Zorana Jelića, nakon što je DRI prošle godine dala duplo negativno mišljenje na njihovo poslovanje

Iz “Solar gradnje” za “Vijesti” nijesu iznijeli previše detalja na ovu temu, poručivši samo da će prijave utemeljiti na dokazima kojima raspolažu. Iz DRI za “Vijesti” su ocijenili da je ova najava protivna članu 144 Ustava Crne Gore, koji garantuje funkcionalni imunitet senatorima za odluke i mišljenja donijeta u vršenju njihove funkcije, te najavljuju da će o slučaju obavijestiti međunarodna tijela zadužena za zaštitu nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija.

Prijavu će utemeljiti na ozbiljnim dokazima

Prema članu 144 Ustava predsjednik i članovi Senata DRI uživaju funkcionalni imunitet i ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donijetu u vršenju svoje funkcije, osim ako se radi o krivičnom djelu.

“Nismo još uvijek podnijeli krivične prijave protiv člana senata DRI Milana Dabovića i bivšeg člana Senata DRI Zorana Jelića. Funkcionalni imunitet se ne odnosi na činjenje krivičnih djela, u ovom slučaju zloupotreba položaja. Kad budemo podnijeli krivičnu prijavu, naravno da ćemo je utemeljiti ozbiljnim dokazima kojima raspolažemo”, rekla je predsjednica Odbora direktora “Solar gradnje” Marina Jočić.

Zbog ove revizije je početkom sedmice održano kontrolno saslušanje na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet gdje su, osim Jočić i Dabovića, saslušani v. d. direktorke državne kompanije Sonja Žugić i predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović, dok se ministar energetike Admir Šehović nije pojavio na sjednici.

U materijalu koji je državna kompanija proslijedila Odboru i u koji “Vijesti” imaju uvid i koji sadrži komentare na preporuke koje je DRI dala da se realizuju, između ostalog, se navodi da “shodno preporukama smatramo da davanje negativnog mišljenja na finansijski iskaz i iskaz pravilnosti ne može da služi na čast ljudima koji su isti konstatovali”.

“Smatramo da je negativno mišljenje od strane DRl-a dato bez argumenata i da nam na ovaj način nanose štetu na reputaciju društva. lstičemo da u “EPCG Solar gradnji” u proteklom periodu nije bilo zloupotreba, krađa i slične nepravilnosti i da kompanija posluje pozitivno sa oko 500 zaposlenih s prosječnom platom oko 900 eura. Pored toga moramo istaći da kompanija ima izuzetno razvijeno tržište u svim crnogorskim gradovima i na više hiljada zadovoljnih korisnika, a u planu je i realizacija projekata koji su od velikog značaja za energetski sektor. S obzirom na navedeno podnijećemo krivičnu prijavu protiv gospodina Jelića i gospodina Dabovića”, piše u dokumentaciji.

Nadaju se da će sve ostati samo “najava”

Kolegijumom za ovu reviziju je rukovodio Jelić, koji je ljetos penzionisan, dok je Dabović bio drugi član Kolegijuma. Negativno mišljenje je dato i na finansijsko poslovanje i na reviziju pravilnosti.

Iz DRI kažu da najava podnošenja krivične prijave protiv senatora DRI Milana Dabovića zbog izraženog mišljenja na predmetnu reviziju u svojstvu člana Kolegijuma DRI, izraz je neprimjerenog i nedopustivog nepoznavanja prije svega Ustava Crne Gore.

“Naime, u članu 144 stav 5 precizno je definisano da članovi Senata “ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato ili odluku donijetu u vršenju svoje funkcije”, te da uživaju “funkcionalni imunitet”. Ova odredba unijeta je u Ustav Crne Gore 2013. godine, na zahtjev Evropske komisije - direktorata za budžet, kroz proces ustavnih reformi koje su rađene s Venecijanskom komisijom, kroz usvojeni amandman XIV. Svrha ustanovljenja ove vrste (funkcionalnog) imuniteta je da se senatorima DRI omogući da imaju slobodu i punu nezavisnost u donošenju/izražavanju mišljenja u predmetnim revizijama i da nepristrasno odlučuju u konkretnim predmetima”, naveli su iz DRI.

Ova vrsta ustavne zaštite od “neprimjerenog političkog uticaja” rezultat je, kako su pojasnili, primjene principa 2 ISSAI Meksičke deklaracije o nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, koju je izradio Odbor za profesionalne standarde INTOSAI, u kome se zahtijeva da se ustavno i zakonski obezbijedi “nezavisnost rukovodioca i članova VRI, uključujući i sigurnost mandata i zakonskog imuniteta prilikom obavljanja njihovih dužnosti”.

“Stoga smo uvjereni da će ova “najava podnošenja krivične prijave” ostati samo na nivou “najave” jer je bespredmetna i protivna članu 144 Ustava Crne Gore. DRI će o ovom slučaju informisati INTOSAI IDI – (SIRAM) kao međunarodni mehanizam za ostvarivanje nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija, koji je već jednom (2023) godine konstatovao slučajeve narušavanja nezavisnosti DRI i o tome sačinio izvještaj”, poručili su iz DRI.

357 radnika je zaposleno bez javnog konkursa

U dokumentaciji za sjednicu skupštinskog odbora piše i da je DRI utvrdila u svom nalazu da je EPCG Solar gradnja 2024. godine za 357 zaposlenih izvršila transformaciju ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme, i to bez javnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta i bez ispunjenja zakonskih uslova. Revizori smatraju da je takvo postupanje suprotno članu 24 i članu 38 Zakona o radu, koji propisuju da je Zavod za zapošljavanje dužan da na zahtjev poslodavca javno oglasi slobodno radno mjesto i definišu kada može doći do transformacije ugovora. Zato su preporučili da društvo ubuduće sve pozicije popunjava isključivo putem javnog oglašavanja.

Iz EPCG “Solar gradnje” odbacuju ove navode, tvrdeći da su postupali u potpunosti u skladu sa zakonom o radu. Objašnjavaju da se transformacija ugovora radila kroz anekse sa zaposlenima koji su već radili u firmi, a ne kroz nova zapošljavanja, pa nije postojala obaveza raspisivanja oglasa. Pozivaju se na član 47 Zakona o radu, koji omogućava ovakvu promjenu uz saglasnost poslodavca i zaposlenog, kao i na mišljenja pravnih stručnjaka koji potvrđuju da ugovor može biti transformisan i prije isteka maksimalnog roka od 36 mjeseci. Kompanija poručuje da je revizorski nalaz zasnovan na pogrešnoj interpretaciji zakona i da su svi postupci bili zakoniti, dok je DRI ostala pri stavu da je društvo moralo postupiti u skladu s pravilima o javnom oglašavanju.

DRI se u vezi sa ovim zapošljavanjem, kako se navodi na njenom sajtu, pozvala i na presudu Vrhovnog suda po kojoj je isključena mogućnost transformacije radnog odnosa sa određenog na neodređeno vrijeme u situacijama kada lica nisu zapošljena po osnovu javnog oglasa.

Sporan je zakon o zaradama

DRI je utvrdila da EPCG Solar gradnja koeficijente zarada ne utvrđuje po pravilima koja važe za javni sektor i preporučila da ih ubuduće određuje u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, uz prethodno mišljenje Ministarstva i saglasnost Vlade. Iz kompanije odgovaraju da se taj zakon na njih ne primjenjuje jer nijesu u većinskom državnom vlasništvu niti vrše javna ovlašćenja, već su u 100% vlasništvu EPCG zato, kažu, koeficijente zakonito uređuju aktima poslodavca i kolektivnim ugovorima, uključujući uvećanja zbog stručnih licenci.

DRI je utvrdila da je EPCG Solar gradnja angažovala radnike preko ugovora o povremenim i privremenim poslovima na radnim mjestima koja su predviđena aktom o sistematizaciji, što nije dozvoljeno. Iz kompanije su priznali nalaz i poručili da će u budućnosti prestati s takvom praksom i da neće angažovati ugovorce za poslove koji su predviđeni aktom o sistematizaciji.

Revizija je utvrdila i nepravilnosti u vezi sa službenim putovanjima – putni nalozi nijesu se izdavali u svim slučajevima, a po povratku s puta zaposleni nijesu podnosili izvještaje ni obračune troškova, niti je vršena adekvatna kontrola i odobravanje isplata. DRI je preporučila da se u potpunosti poštuje Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru. Iz Solar gradnje su saopštili da je nalaz osnovan i da će unaprijediti kontrolu i procedure kako bi se obezbijedilo poštovanje propisa.

Takođe, utvrđeno je da društvo nema pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije. Revizori su preporučili njegovo donošenje, a iz kompanije navode da je procedura za korišćenje ovih sredstava u međuvremenu već usvojena.

Ova revizija je objavljena 1. jula, a u dokumentaciji za sjednicu Odbora državna kompanija navodi da je većinu preporuka ispoštovala ili ih privodi kraju.

Sošić: Najava prijave umjesto rješenja problema

Istraživač javnih politika u NVO “Institut Alternativa” Marko Sošić za “Vijesti” je kazao da najava krivične prijave protiv DRI predstavlja samo logičan nastavak sjednice Odbora, koja se, umjesto predstavljanja rješenja za uočene nepravilnosti, pretvorila u suđenje državnim revizorima, pišu Vijesti.

“Ovo nije prvi put da se DRI prijeti krivičnim prijavama – a takvi pokušaji gotovo isključivo prate revizije javnih preduzeća. Podsjetimo, slično se desilo prije deset godina u slučaju Montenegro Airlinesa, potom Regionalnog vodovoda, a sada i u revizijama CEDIS-a i Solar gradnje”, istakao je Sošić.

Prema njegovim riječima posebno je zabrinjavajuće nedosljedno ponašanje menadžmenta Solar-gradnje.

“Predsjednica Odbora direktora se u julu zahvalila DRI i poručila da će njihove preporuke doprinijeti unapređenju poslovanja. Samo dva mjeseca kasnije tvrdi suprotno – da je negativno mišljenje dato “bez argumenata”, da je “narušena reputacija društva” i najavljuje krivičnu prijavu protiv revizora. Tada je pokušala da svu krivicu za nepravilnosti koje sada poriče, svali na prethodni menadžment. Međutim, u zvaničnom dokumentu Informacija o razlozima smjene izvršne direktorice “Solar gradnje”, koji je Odbor direktora dostavio EPCG-u u oktobru 2024. godine (a koji smo dobili kroz SPI postupak), među propustima tadašnjeg menadžmenta nema onih na koje je ukazala DRI”, kazao je Sošić.

On je dodao da ne postoje pravne osnove za ovakve najave – članove Senata Ustav štiti upravo od takvih pritisaka – ali Vlada, kao vlasnik i EPCG-a i posredno “Solar gradnje”, mora da se zabrine zbog ovakvog postupanja menadžmenta svojih preduzeća.

“Ako činjenica da je “Solar-gradnja” dobila dvostruko negativno mišljenje, i da je čak 350 ljudi zaposleno bez oglasa, bez provjere radnog iskustva i stručne spreme, nije bila dovoljan razlog da se preispita odgovornost menadžmenta, onda bi makar ovakav odnos prema institucijama sistema morao da bude alarm. Za samo četiri godine, “Solar gradnja” je izrasla u jedno od najvećih javnih preduzeća u zemlji, sa gotovo 500 zaposlenih – više nego, recimo, Morsko dobro, Monteput, CGES ili Nacionalni parkovi”, rekao je Sošić.

Prema njegovim riječima Ministarstvo finansija je već svrstalo “Solar gradnju” u najrizičniju kategoriju preduzeća po profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, prenose Vijesti.

“Kada se toj ocjeni dodaju nalazi DRI o slabostima u korporativnom i finansijskom upravljanju, postaje jasno da je jedno od najmlađih preduzeća već preraslo u ozbiljan problem koji zahtijeva rješenja, umjesto da bude razvojna šansa – sve uz naglašeno partijsko upravljanje”, zaključio je Sošić.